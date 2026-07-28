Milei presentará reforma de Banco Central de Argentina para "acabar con 91 años de estafa"

Milei subrayó que estará "prohibido financiar de manera directa o indirecta al fisco" y que "aquellos que decidan violar el equilibrio fiscal van a terminar presos", durante un acto donde fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad San Martín de Porres (USMP), de Perú, tras asistir a la investidura de la presidenta del país, Keiko Fujimori.

El mandatario argentino anticipó que buscará blindar a las autoridades del Banco Central, de modo que se necesiten dos tercios del Senado y de la Cámara de Diputados para poder destituir a un funcionario de esta institución. "Por lo tanto, cuando venga un político y quiera echar a su antojo al presidente del Banco Central, no va a poder", apuntó.

"El Banco Central va a estar armado con el poder suficiente para resistir cualquier embate político. Vamos a aniquilar de una vez por todas con la inflación y ese robo siniestro que es la emisión de dinero sin respaldo", agregó.

La USMP otorgó el reconocimiento honoris causa a Milei por "su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social", así como con la modernización del Estado.

Las autoridades del centro de estudios destacaron la "ciencia económica rigurosa" aplicada por Milei en su gobierno (2023-2027), al tiempo de calificarlo de "abanderado de la libertad" y recordar sus comentadas frases como "el problema no es el mercado, el problema es el Estado que mete la mano donde no debe".

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Milei resaltó el criterio de la moral como política de Estado, como uno de los aportes de sus acciones de gobierno, así como de la necesidad de promover la cultura del trabajo y del ahorro.

"Argentina era un país desarrollado a inicios del siglo XX, cuando llegamos estaba de la mitad para abajo, eso nos dejó el legado del populismo, destruyó la cultura del trabajo, destruyó la cultura del ahorro, eso tiene que ver con este equilibrio malo", manifestó el jefe de Estado argentino.

Asimismo, Milei explicó que su estrategia de crecimiento se basa en la desregulación, el capital humano, y la apertura de la economía, después de haber logrado reducir el déficit fiscal que alcanzó el 15 % del producto interior bruto (PIB).

Además, Milei señaló que la pobreza afectaba al 57 % de la población argentina cuando llegó a la Presidencia en 2023 y que actualmente bajó a 29 %, lo que significa que sacó a 14 millones de argentinos de la pobreza.

"Hemos avanzado en la dirección correcta", afirmó Milei, tras mencionar que recibió una inflación de 1,5 % diaria, y que actualmente está en torno al 30 % interanual.