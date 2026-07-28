Ministro de Finanzas israelí defiende las demoliciones de casas palestinas en Cisjordania

"Continuamos haciendo cumplir la ley y previniendo la construcción ilegal y la ocupación por parte de árabes en Judea y Samaria (nombre bíblico de los territorios de Cisjordania). Durante demasiados años, trataron la zona como si fuera suya. Eso se acabó", afirmó Smotrich en un mensaje publicado en su cuenta de X.

"Judea y Samaria son parte inseparable del Estado de Israel y constituyen su cinturón de seguridad", añadió el ministro, que reside en un asentamiento, considerado ilegal según el derecho internacional, en este territorio palestino ocupado.

El dirigente ultranacionalista, que se presenta a las próximas elecciones nacionales a la cabeza del partido de ultraderecha Sionismo Religioso, añadió que no permitirá que "la izquierda regrese al poder" ni que Israel vuelva a "los tiempos de Oslo", en referencia a los Acuerdos de Oslo de la década de 1990.

Smotrich acompañó su mensaje de tres fotografías en las que se observan estructuras demolidas y excavadoras, aunque no precisó dónde ni cuándo fueron tomadas las imágenes.

Las declaraciones coinciden con una nueva jornada de demoliciones de viviendas y otras estructuras palestinas en distintos puntos de Cisjordania ocupada.

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Según la agencia oficial palestina Wafa, fuerzas israelíes demolieron este martes viviendas y corrales de ganado en la comunidad de Ein al Hilweh (norte). La agencia también informó de que excavadoras israelíes arrasaron propiedades palestinas en la localidad de Hizma, al noreste de Jerusalén, en una operación acompañada por el cierre de varias carreteras secundarias.

Asimismo, Wafa informó de que el Ejército israelí demolió dos viviendas en la localidad de Deir Raze, cerca de Hebrón (sur), antes, según este medio, de que las familias pudieran sacar sus pertenencias de los edificios.

La agencia palestina añadió que, horas antes, las fuerzas israelíes también derribaron una vivienda en la localidad de Shuqba, al oeste de Ramala (centro), y aseguró que desde la mañana del lunes Israel ha demolido más de 13 viviendas y otras tres estructuras en las gobernaciones cisjordanas de Jerusalén Este, Ramala, Yenín y Hebrón.

Las demoliciones se producen en un contexto de expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, considerados ilegales en virtud del derecho internacional. El Gobierno de Benjamín Netanyahu, del que forma parte Smotrich, ha impulsado en los últimos años medidas para reforzar el control israelí sobre el territorio y ampliar la presencia de colonos.