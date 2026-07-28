Mitsotakis agradece a Nolan que 'The Odyssey' difunda la historia y cultura de Grecia

Mitsotakis agradeció a Nolan por "la contribución de la película a aumentar el interés mundial por la cultura de la antigua Grecia", según un comunicado emitido este martes por su oficina.

El jefe de Gobierno griego recalcó, además, que este tipo de producciones tienden un puente entre el rico patrimonio cultural de Grecia y la creatividad contemporánea.

Asimismo, Mitsotakis destacó el "enorme éxito de taquilla" que ha cosechado hasta el momento la película y expresó su reconocimiento por el hecho de que una parte importante del rodaje se haya llevado a cabo en Grecia.

La producción, basada en el poema épico atribuido a Homero, está protagonizada por Matt Damon en el papel de Ulises, rey de Ítaca, y narra su viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya.

Damon encabeza un reparto estelar que incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo.

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La película se mantiene por segunda semana consecutiva como líder de taquilla y alcanza una recaudación de 639,6 millones de dólares en todo el mundo, uno de los estrenos más exitosos de 2026.