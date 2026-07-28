Nicaragua ratifica con Rusia pacto de amistad entre región ucraniana de Donetsk y Managua

El "Acuerdo para el establecimiento de relaciones de amistad entre la formación municipal del Distrito Urbano de Donetsk de la República Popular de Donetsk (Federación de Rusia) y la ciudad de Managua" fue suscrito el 5 de junio de 2026 en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en Rusia, y fue aprobado por unanimidad por los diputados que integran el Parlamento nicaragüense.

En el acuerdo se establecen las bases de cooperación en economía, educación, cultura, deportes, turismo, medios de comunicación e intercambio de experiencia, desarrollo local, economía creativa y asistencia técnica.

Por Nicaragua el acuerdo lo firmó Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos de los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El pasado 9 de mayo, el asesor presidencial nicaragüense tildó al Gobierno de Ucrania de "ilegítimo" y de ser "títere" de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y reafirmó que el Gobierno de Nicaragua está junto al de Rusia "en la conformación de ese nuevo orden mundial, haciendo frente al hegemonismo (y) luchando por la multipolaridad".

El 30 de julio de 2025, el Gobierno sandinista expresó su certeza de una victoria de Rusia contra Ucrania y manifestó su respaldo, reconociendo como parte del territorio ruso a las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia.

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Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Rusia es un antiguo aliado de Nicaragua, que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.