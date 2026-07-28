OIM: unas 300.000 personas, muchas forzadas, trabajan en redes de estafas ilegales en Asia

"No todas las personas que trabajan en esos centros son víctimas de trata, algunas saben en lo que se están involucrando, pero un porcentaje significativo son víctimas de trata", destacó este martes en rueda de prensa la directora general de la agencia, Amy Pope, al presentar un informe sobre estas redes.

La estadounidense insistió en que muchos de los trabajadores de estas redes, engañados con falsas promesas de empleo, son tratados como delincuentes cuando en realidad son víctimas y sufren estigmatización incluso después de ser liberados.

"Las redes criminales atraen a estas personas con promesas de empleo, anunciando ofertas en redes sociales, reclutando a personas que a menudo hablan inglés muy bien, y que frecuentemente tienen títulos universitarios", explicó Pope.

Cuando viajan al centro de trabajo, muy a menudo en otro país, "sus pasaportes son confiscados, sufren abusos físicos o psicológicos, con frecuencia no pueden marcharse y se encuentran en circunstancias que están completamente fuera de su control", denunció.

Esa tragedia también afecta a sus familias, que en muchas ocasiones se ven obligadas a vender tierras o propiedades para ayudar a la víctima, primero a viajar para conseguir el supuesto empleo y después para pagar por su liberación.

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El informe, que lleva por título 'Atrapados tras la estafa', se publica en vísperas de la celebración el 30 de julio del Día Mundial contra la Trata de Personas.

OIM ayudó entre 2022 y 2025 a 3.500 víctimas de estas redes en el sureste asiático, procedentes sobre todo de países como Indonesia, India, Sri Lanka, Kenia, Etiopía y Bangladés.

Sin embargo, detalló la directora general, se han documentado víctimas de más de 80 países, lo que muestra cierta diversificación con el paso del tiempo, ya que al principio procedían principalmente de naciones asiáticas cercanas a los centros de estafa.

En cuanto a los estafados por estas redes, Pope señaló que muchas veces las víctimas elegidas son personas mayores a las que llaman por teléfono para intentar obtener datos bancarios.