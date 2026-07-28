Oposición dice que seguirá trabajando por una "solución democrática" en Venezuela

"Seguiremos actuando con responsabilidad, unidad y firmeza para alcanzar una solución democrática, constitucional y sostenible que permita a los venezolanos decidir libremente su destino", dice el comunicado de la PUD publicado en su cuenta de X.

La coalición recordó que el 28 de julio de 2024, millones de venezolanos expresaron "su voluntad de cambio" y aseguró que esa votación "conserva toda su legitimidad democrática".

Ese día, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), dominado por el chavismo, proclamó como ganador de las presidenciales a Maduro, con el 51,95 % de los votos, frente al 43,18 % de Edmundo González Urrutia, abanderado de la opositora venezolana María Corina Machado.

Tras las elecciones, la PUD, que representaba a González Urrutia, publicó en una página web lo que aseguró eran las actas de votación, que dijo haber conseguido por los testigos y miembros de mesa.

Según la plataforma, las actas "demuestran" el triunfo del opositor con un 67 % de los sufragios frente al 30 % de Maduro, quien ahora permanece detenido en una prisión de Nueva York tras ser capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero en un ataque militar en Caracas.

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"Esa victoria liderada por María Corina Machado que condujo a la victoria histórica del presidente Edmundo González Urrutia no puede ser borrada por el paso del tiempo", expresó la PUD en el comunicado de este martes.

Como parte de este segundo aniversario, cientos de venezolanos marcharon este martes en un sector de Caracas para exigir elecciones "ya" y el regreso de Machado, quien se encuentra fuera del país desde el pasado diciembre, cuando salió rumbo a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz.

La movilización ocurrió días antes de que un sector opositor y el chavismo inicien, el próximo 1 de agosto, una nueva mesa de diálogo en la que no participarán Machado y González Urrutia.

En un comunicado publicado por ambas partes el pasado domingo aseguraron que evaluarán ese proceso "con base en logros concretos y verificables".

Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela, insiste en que ella tiene "la responsabilidad de dirigir" una negociación con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

Tras los terremotos, Machado anunció que regresaría al país y, posteriormente, denunció que el Gobierno de Rodríguez le cerró el espacio aéreo para impedir su regreso.