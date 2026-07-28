Opositora Figuera reivindica a González Urrutia como "presidente" de Venezuela

"El 28 de julio (de 2024), los venezolanos en el exilio asumimos con responsabilidad el compromiso de contribuir al proceso democrático que hizo a Edmundo González presidente de Venezuela, aun cuando se nos negó el derecho constitucional al voto", escribió Figuera en X, quien también se exilió, al igual que González Urrutia, pero en 2018.

La opositora se refirió así a los millones de venezolanos en el extranjero que no pudieron votar en 2024 por las trabas gubernamentales para el registro electoral, aunque recordó que se promovió la votación.

"Ese esfuerzo colectivo convirtió al exilio venezolano en un actor clave para fortalecer la participación ciudadana y reafirmar el compromiso con la democracia y la voluntad soberana del pueblo venezolano", consideró.

El pasado 18 de junio, Figuera, quien defiende la continuidad del Parlamento electo en 2015, llegó a Venezuela luego de ocho años de exilio para iniciar un proceso de conversaciones con el actual líder del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, con el respaldo de Estados Unidos.

El domingo, los líderes opositores María Corina Machado y González Urrutia dijeron que esperan que este diálogo logre, entre otros objetivos, un "cronograma electoral presidencial oportuno" y aclararon que no participaron en el "diseño, construcción y funcionamiento" de estas conversaciones.

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Machado aseguró este martes que la "transición viene" en su país, tras reiterar que González Urrutia obtuvo una "victoria" de votos en las presidenciales de hace dos años, en las que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La líder opositora, fuera del país desde diciembre del año pasado, aseguró que hace dos años Venezuela "cambió para siempre" al lograr lo que describió como "la mayor victoria electoral" de su historia.

El 28 de julio de 2024, el CNE, dominado por el chavismo, proclamó como ganador de las presidenciales a Maduro con el 51,95 % de los votos, frente al 43,18 % de González Urrutia, abanderado de Machado.

La coalición representada por González Urrutia, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), publicó tras los comicios, en una página web, lo que aseguró eran las actas de votación, que dijo haber conseguido a través de testigos y miembros de mesa.

Según la PUD, las actas "demuestran" el triunfo del opositor con un 67 % de los sufragios frente al 30 % de Maduro, quien ahora permanece detenido en una prisión de Nueva York tras ser capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero en un ataque militar en Caracas.