Pablo Larraín, Mike Leigh o Benjamín Naishtat competirán por la Concha de Oro donostiarra

También estarán en la competición 'Ce Matin-Là', de la francesa Nicole Garcia; 'In my father's room', de la japonesa Maha Harada; 'Growth of the Soil', del noruego Hans Petter Moland, y 'What remains', de la turca Yesim Ustaoglu.

Estas siete películas se suman a los tres títulos españoles anunciados hace unos días y que también lucharán por los premios de la competición oficial: '5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera, 'El mal padre', de Roberto Bueso, y 'Sants', de Mikel Gurrea.

Entre los nuevos competidores dados a conocer este martes se encuentra el chileno Larraín, quien regresa al festival español con 'Mis muertos tristes', una serie que se proyectará en formato de largometraje y en cuyo reparto figuran Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Carolina Álvarez.

La historia, basada en cuatro relatos de terror de la argentina Mariana Enríquez, se centra en el personaje de Ema, quien puede ver y escuchar a los muertos.

Es la primera vez que Marraín compite en la sección principal de San Sebastián, festival en el que ha participado varias veces en la sección Horizontes Latinos, con filmes como 'Tony Manero' (2008), 'Post Morten' (2010) o 'El club' (2015).

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Por su parte, el británico Mike Leigh, quien ya estuvo en la Sección Oficial en 2024 con 'Hard Truths', regresa ahora a la competición con 'Tender Loving Care', un largometraje protagonizado por Marion Bailey, Paul Jesson, Kate O’Flynn y Alice Bailey Johnson en el que el cineasta continúa su lúcida exploración del mundo contemporáneo.

También vuelve a la competición el argentino Benjamín Naishtat con 'Glaxo', escrita a partir de la novela homónima de Hernán Ronsino y protagonizada, entre otros, por Lali Espósito, Marcelo Subiotto y Esteban Bigliardi.

Su historia transcurre en 1957 en un tranquilo pueblo argentino, donde la llegada de un siniestro excomisario de policía y su seductora esposa fractura el vínculo entre cuatro jóvenes inseparables.

Naishtat ya ganó la Concha de Plata a la mejor dirección en 2018 por 'Rojo', filme por el que Darío Grandinetti consiguió el galardón a mejor actor. Mientras que con 'Puan' (2023) se llevó el reconocimiento a mejor guion -junto a María Alché- y Marceo Subiotto el de mejor interpretación protagonista, ex aequo con Tatsuya Fuji.

Otra de las novedades llega de la mano de Nicole Garcia (Orán, 1946), quien estrenará en San Sebastián '7:40 ce matin-là', una película en la que una mujer sale de prisión y empieza a trabajar de camarera en una cafetería, y que cuenta como protagonistas con Marion Cotillard y Théodore Pellerin.

Por su parte la escritora y guionista japonesa Maha Harada debutará en esta edición del festival con su ópera prima como directora, 'In My Father’s Room', un guion propio basado en su novela 'An Unnecessary Man', que relata el caso de una trabajadora de un museo que recibe una misteriosa llave que abre la habitación que en otro tiempo utilizó su fallecido padre.

Otro viejo conocido de San Sebastián es Moland, quien en 1995 compitió con 'Zero Kelvin' y que en esta oportunidad presentará 'Growth of the Soil', una cinta ambientada en el norte de Noruega donde una pareja pone a prueba su amor ante los desafíos que se ciernen sobre ellos.

Y la directora turca Yesim Ustaoglu, ganadora de la Concha de Oro a la mejor película en 2008 con 'La caja de Pandora', competirá de nuevo con 'What Remains', un trabajo en el que cuenta el viaje interior de una poetisa que rompe con el orden asfixiante de su vida para reconectar consigo misma y cuestionarse todo lo que le rodea.