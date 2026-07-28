Países del Golfo se reúnen para avanzar ante un acuerdo "práctico" en el estrecho de Ormuz

El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, mantuvo una videoconferencia con sus homólogos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Catar y Baréin -todos miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)- en la que "intercambiaron puntos de vista sobre la evolución de la fase actual, las últimas novedades sobre las negociaciones en curso y los esfuerzos que se están realizando para avanzar hacia acuerdos prácticos", se indica en un comunicado oficial.

En la nota, difundida por los ministerios de Exteriores de Omán y Catar, se indicó que durante la cita virtual abordaron formas de "intensificar la coordinación y la consulta entre los Estados del CCG en relación con cuestiones relativas a la libertad de navegación y su seguridad en el estrecho de Ormuz".

Y en estas futuras propuestas en las que se estaría trabajando se tendrían que garantizar "los derechos de paso y tránsito, y la libre circulación de buques, comercio y suministros, de conformidad con las disposiciones del derecho internacional, al tiempo que se preservan los derechos soberanos de todos los Estados ribereños de las aguas del golfo" Pérsico.

Asimismo, los seis países reafirmaron la importancia de continuar los esfuerzos conjuntos, al dar prioridad a "las soluciones políticas y diplomáticas, y creando condiciones favorables para generar confianza y alcanzar soluciones aceptables para todas las partes".

Ninguno de los seis países concretó cuáles son las medidas en las que estarían trabajando para intentar solucionar el problema.

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Irán busca el control de esta vía marítima, exigiendo que los buques comerciales utilicen corredores septentrionales preaprobados y se sometan a inspecciones o tasas de servicio, al tiempo que Estados Unidos rechaza las restricciones marítimas de Teherán, insistiendo en que el estrecho sigue siendo una vía marítima internacional abierta según el derecho internacional.

En los últimos días, medios como The Wall Street Journal o CNN, citando a "fuentes" sin identificar, han informado de que Omán habría propuesto la creación de una alianza regional con el objetivo de proveer servicios para Ormuz, similar a lo que ocurre en el estrecho de Malaca, una vía marítima natural que conecta el mar de Andamán (en el océano Índico) con el mar de China Meridional (en el océano Pacífico), lo que incluiría el cobro de tarifas voluntarias por su uso.

Hasta el momento, Omán no ha reaccionado ante esta información.

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó hace dos días que había habido avances en las conversaciones con Omán sobre la gestión de Ormuz, en medio de la tensión con Estados Unidos tras la ruptura de la tregua con la República Islámica.

Omán e Irán comparten las aguas territoriales del estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y por el que transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo antes del inicio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero.

A finales de junio, Mascate, con el respaldo de EE.UU., puso en marcha un corredor marítimo temporal exento de tasas para facilitar el tránsito por el estrecho. Irán respondió atacando embarcaciones que utilizaban esa ruta, lo que llevó a Washington a intensificar sus bombardeos sobre territorio iraní.