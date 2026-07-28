Paraguay y futuro Gobierno colombiano acuerdan fortalecer relación en busca de inversiones

La Presidencia de Paraguay dio cuenta -en un comunicado- del encuentro que tuvo lugar en Lima, e indicó que Peña aceptó igualmente la invitación para asistir a las actividades con motivo de la juramentación del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, previstas para los próximos 6 y 7 de agosto.

Además, Peña y Restrepo reafirmaron "el compromiso de afianzar la diplomacia y crear alianzas estratégicas firmes en materia de seguridad para combatir el crimen organizado de manera conjunta", indicó la Presidencia paraguaya.

"Desde el Gobierno del Paraguay -agregó la nota- se seguirán construyendo lazos sólidos para el desarrollo y la paz de ambos pueblos".

El pasado 21 de junio, Peña felicitó a De la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, que consideró un reflejo de la confianza de los colombianos "en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones".

Para el mandatario paraguayo, un economista de derecha que asumió el poder en 2023, el logro de De la Espriella "representa también una señal de esperanza" para quienes creen "en la democracia, la libertad y el desarrollo como camino para América Latina".

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Peña viajó este lunes a Perú, acompañado por la primera dama, Leticia Ocampos; el canciller, Rubén Ramírez; el ministro del Interior, Enrique Riera; y el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, entre otros. Posteriormente, el presidente paraguayo se trasladará a Ecuador para llevar a cabo su primera visita oficial como jefe de Estado a esa nación andina.