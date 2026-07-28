Pareja de criminal admite haber pagado colegiatura en EE.UU. con dinero del narcotráfico

Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, de 45 años, pareja de Gerardo González Valencia, uno de los cabecillas de Los Cuinis, pagó más de medio millón de dólares en contratos de colegiatura con el centro de formación deportiva IMG Academy para que su hijo estudiara allí.

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) explicó en un comunicado que Amaral Arévalo había sido sancionada por el Departamento del Tesoro debido a su colaboración con las actividades internacionales de narcotráfico de Los Cuinis, un cartel de la droga también sancionado y vinculado estrechamente con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La sanción le prohibía a la mexicana realizar transacciones o negocios dentro del sistema financiero estadounidense. Sin embargo, Amaral Arévalo firmó contratos con la Academia IMG, ubicada en Florida, para que su hijo asistiera a la escuela y gestionó pagos por un total de 504.497 dolares.

Tysen Duva, fiscal de la División Penal del DOJ, explicó en un comunicado que la acusación y declaración de culpabilidad se logró gracias a la implementación de la Ley Kingpin, que tiene como objetivo impedir que los narcotraficantes extranjeros, sus negocios y sus operativos realicen transacciones dentro del sistema financiero estadounidense, y les prohíbe utilizar instituciones estadounidenses para recibir o transferir dinero del narcotráfico.

Por su parte, Terrance C. Cole, administrador de la DEA, dijo que el caso de Amaral Arévalo expone “la audacia calculada y el alcance sofisticado” de las redes financieras de los carteles que operan dentro de Estados Unidos.

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Amaral Arévalo enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares. La sentencia se dictará el 2 de diciembre.

En febrero pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció un acuerdo de 1,72 millones que la Academia IMG debe pagar celebrar contratos anuales de matrícula con sancionados por sus vínculos con un cartel de drogas mexicano también sancionado.

González Valencia, que estuvo legalmente casado con Amaral Arévalo, fue condenado a cadena perpetua por conspirar para distribuir grandes cantidades de cocaína con el fin de importarla a Estados Unidos

Por su parte, la CJNG fue designada en febrero del 2025 por el Gobierno estadounidense como organización terrorista extranjera, destacó el DOJ.