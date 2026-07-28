Paz dice que Bolivia y Colombia están "más integrados que nunca" tras reunión con Restrepo

"Un mensaje a Bolivia, a Colombia y a América Latina, hoy (estamos) más integrados que nunca para poder sacar a nuestras naciones adelante y reiterar (...) es para la gente, es por la gente", dijo Paz en un video donde aparece junto a Restrepo, difundido en el canal estatal Bolivia TV.

Por su parte, Restrepo ratificó a Paz la invitación para que asista a la toma de juramento del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto.

El mandatario boliviano, que lleva poco más de ocho meses de gobierno, felicitó a De la Espriella en junio pasado por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Colombia y aseguró entonces que la región marcha hacia un "nuevo tiempo de libertad".

El Gobierno de Bolivia tuvo un momento de tensión con el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, quien en mayo afirmó que Bolivia vivía una "insurrección popular" que, a su juicio, es una "respuesta a la soberbia geopolítica", en referencia a las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigían la renuncia de Paz.

Bolivia expulsó a la embajadora colombiana, Elizabeth García, el pasado 20 de mayo al considerar como una "injerencia" esas declaraciones de Petro, a lo que Colombia replicó con el cese de funciones del encargado de la embajada boliviana en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel.

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Días antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, sostuvo que el Gobierno de Paz buscará restituir embajadores con ese país una vez que se conocieran los resultados de esa elección.