Petro habla sobre lucha contra narcotráfico con encargado de negocios de embajada de EEUU

"La reunión, lo que el presidente le dijo al nuevo embajador encargado de los Estados Unidos, es sobre la lucha contra el narcotráfico de lo que ha hecho este gobierno", explicó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que durante la reunión no hablaron sobre la posible exclusión de Petro de la lista de la OFAC.

Según el ministro, la conversación "se centró en la sustitución de cultivos, donde ya hay 32.000 familias que están en ese programa y que son más o menos 43.000 hectáreas en las que se han sustituido los cultivos de cocaína".

"De hecho, cuando uno ve las los cuadros, ve que viene bajando sustancialmente lo que son las hectáreas cultivadas de coca. Y lo bueno de esto es que no ha sido un mecanismo forzados ni ha sido con aspersión, lo mejor es que ha sido con sustitución de cultivo", agregó Benedetti.

Durante el Gobierno de Petro, según cifras oficiales, fueron incautadas más de 3.300 toneladas de cocaína y los cultivos de coca "se mantuvieron" durante los cuatro años de Gobierno, con una reducción de casi 9.000 hectáreas en los últimos ocho meses, afirmó la semana pasada el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Colombia alcanzó en 2023 un récord de 253.000 hectáreas de cultivos de coca y se consolidó como el principal productor mundial de cocaína.

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El 3 de julio pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Petro como "un buen hombre" y aseguró que hará "lo posible" para ayudarlo a salir de la lista de sancionados de la OFAC.

Según el Gobierno colombiano, Petro, cuyo mandato termina el próximo 7 de agosto, también pidió a Trump apoyo para salir de la lista OFAC, en la que fue incluido el año pasado por decisión del Departamento del Tesoro estadounidense.

La conversación, que fue la tercera entre los jefes de Estado, supone un cambio de tono frente a las declaraciones de Trump de principios de mes, cuando afirmó que Petro no le gustaba "en absoluto" y reivindicó haber respaldado la candidatura de De la Espriella, cuya victoria calificó como "una gran victoria" para Estados Unidos.

Petro fue incluido en septiembre del año pasado en la lista OFAC después de que Trump lo acusara de ser un "líder del narcotráfico", una medida que también implicó la revocación de su visado estadounidense y agravó las tensiones entre ambos gobiernos.

Sin embargo, Benedetti afirmó hoy que "las relaciones han estado siempre bien", no ha habido "ningún conflicto diplomático y quedan bien".

"No sé si sea la última (del actual Gobierno con el de EE.UU.), pero hoy lo que se estaba haciendo era que se le estaba entregando el beneplácito al embajador (encargado)", añadió el ministro.