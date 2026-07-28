Portugal concluye las misiones en España y Francia de apoyo para combatir incendios

En España, la Fuerza Operativa Conjunta (Focon), movilizada por la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (Anepc) para apoyar en la lucha contra los incendios forestales en la provincia de Ávila, regresará a Portugal este miércoles, 29 de julio, tras la finalización de la misión.

Los 128 efectivos desplazados se movilizaron el pasado 25 de julio a raíz de una solicitud de apoyo formulada por las autoridades españolas en el marco del acuerdo bilateral en materia de protección civil.

Los bomberos portugueses se integraron en el dispositivo español de lucha contra los incendios forestales, llevando a cabo la misión de extinción en estrecha colaboración con las autoridades locales y contribuyendo a la protección de las personas, los bienes y el patrimonio natural, indicó la Anepc en un comunicado este martes.

En el caso de Francia, el equipo de apoyo portugués fue enviado el 24 de julio tras una solicitud de asistencia en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, y tiene previsto regresar a Portugal el próximo jueves, 30 de julio.

En el caso de Francia el despliegue incluye dos aeronaves del tipo Fire Boss (aviones bombarderos anfibios de tamaño medio) y por un equipo de siete personas, entre las que se encuentran dos representantes de la Anepc, tres pilotos y dos mecánicos de la compañía aérea.