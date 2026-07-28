Putin despide la legislatura con una reunión con la presidenta del Senado ruso

"Debemos responder de inmediato, trabajar junto con la Fundación Defensores de la Patria y prestar atención a cada detalle, conscientes de que no hay nimiedades en este asunto", recalcó el presidente ruso.

El mandatario, que denunció las "injusticias" que sufren, considera que es necesario "hacer todo lo posible para garantizar" que los soldados rusos tengan "todo lo que necesitan", así como que "sus familias se sientan apoyadas por el Estado".

Calificó el apoyo a los soldados y veteranos como "una de las tareas más importantes para todos los poderes del Estado" y pidió al Senado centrar en ello sus labores.

Al final, Putin agradeció a Matviyenko la labor llevada a cabo por la cámara alta en esta legislatura.

Rusia celebrará elecciones legislativas el 20 de septiembre. En las últimas semanas las autoridades han reprimido activamente al único partido opositor existente, Yábloko, fundado en 1993 y contra el que decenas de sus miembros han abierto causas penales.

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El partido, que se opone abiertamente a la guerra, ya ha visto denegada su inscripción en tres regiones donde presentó candidatos. Los funcionarios de la Comisión Electoral alegan defectos de forma en la presentación del registro, aunque Yábloko denuncia motivaciones políticas.

El 10 de julio fue declarado como 'agente extranjero' el opositor ruso y excandidato presidencial, Borís Nadezhdin, a quien se le imposibilitó así la actividad política antes de que pudiera registrar su partido para las elecciones de septiembre.

Putin que no figuraba en la propaganda del partido del Kremlin (Rusia Unida) desde 2007, dio a mediados de mes el pistoletazo de salida a la campaña oficialista con el lema 'Todo por la Victoria'.

Mientras tanto, Rusia Unida, sufre uno de sus peores momentos de impopularidad debido a la mala situación económica, la creciente represión en el país y las consecuencias de la guerra de Ucrania, que este año aumentó sus ataques con drones causando una grave crisis por déficit de combustible en todo el país.