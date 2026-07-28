¿Quién es quién en el gabinete ministerial de la presidenta peruana, Keiko Fujimori?

1.- LUIS GALARRETA, presidente del Consejo de Ministros.
Galarreta, vicepresidente y mano derecha de Keiko Fujimori, es un político de larga trayectoria que se ganó la confianza de la líder de Fuerza Popular desde su labor parlamentaria.
2.- CARLOS ESPÁ, ministro de Relaciones Exteriores.
Espá se inició como periodista y trabajó quince años en la Embajada de EE.UU. Este año lanzó su candidatura presidencial, una opción de derecha que tuvo el 3,35 % de los votos válidos en primera vuelta y en la segunda mostró su apoyo a Fujimori.
3.- ELMER CUBA, ministro de Economía y Finanzas.
Cuba fue jefe económico de la campaña de Fujimori en las elecciones de 2016 antes de formar parte del consejo directivo del Banco Central (2016-2020).
4.- CÉSAR ASTUDILLO, ministro de Interior.
Astudillo fue parte de la operación militar que liberó en 1997 la residencia del embajador japonés durante el mandato de Alberto Fujimori, y llegó a ser luego jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2018-2021).
5.- RAFAEL BELAÚNDE, ministro de Defensa.
El nieto del dos veces presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), promotor inmobiliario, fue candidato presidencial de derecha liberal que rechazaba a Fujimori, pero en la segunda vuelta pasó a ser parte de su equipo.
6.- RAFAEL REY, ministro de Transportes y Comunicaciones.
Rey ha sido congresista y ministro de Producción y Defensa en el segundo mandato de Alan García (2011-2016), además de integrar el consejo directivo del Banco Central y conducir programas televisivos sobre política.
7.- ROGERS VALENCIA, ministro de Comercio Exterior y Turismo.
Valencia, empresario del sector turístico, asume por segunda vez el Ministerio de Comercio Exterior tras una primera etapa con el presidente Martín Vizcarra (2018-2020).
Dyer es sobrino de Samuel Dyer, dueño de la mayor agroexportadora de Perú. Durante esta campaña, fue jefe de personeros (delegados) de Keiko Fujimori y figura clave en su triunfo electoral.
9.- GUILLERMO SHINNO, ministro de Energía y Minas.
Shinno fue cinco años viceministro de Minas (2012-2017) y también ocupó varias direcciones del sector minero en distintas entidades del Estado.
10.- MARCO VINELLI, ministro de Agricultura y Desarrollo Agrario.
El empresario agroexportador Vinelli ha sido el jefe del plan de gobierno de la campaña de Fujimori y anteriormente director del programa de desarrollo agrario (2015-2016) de Perú.
11.- ERNESTO ÁLVAREZ, ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Álvarez fue miembro del Tribunal Constitucional (2007-2014) y recientemente primer ministro del breve presidente interino, José Jerí.
Sheput asume por tercera vez la cartera de Trabajo, tras haberlo hecho con el presidente Alejandro Toledo (2001-2006) y en el breve mandato de cinco días de Manuel Merino (2020-2020).
13.- JOSÉ ANTONIO CHANG, ministro de Educación.
Chang es el rector de la Universidad San Martín de Porres (USMP), y ya fue ministro de Educación con Alan García, del que también llegó a ser su primer ministro.
14.- MAURICIO ARNILLAS, ministro de Vivienda, Agua y Saneamiento.
Arnillas, propietario de una empresa de bioconstrucción y agricultura orgánica, es militante fujimorista que se quedó sin entrar al Senado en las últimas elecciones.
15.- JUAN CARLOS REQUEJO, ministro de Producción.
Requejo es un funcionario de larga trayectoria en la administración pública que hasta ahora se desempeñaba como viceministro de medianas y pequeñas empresas (MYPE) e Industria.
16.- MARÍA SEMINARIO, ministra de la Mujer.
Seminario, administradora pública, vuelve a alcanzar un Ministerio tras su fugaz paso en el gabinete de Manuel Merino.
17.- VLADIMIRO HUAROC, ministro de Ambiente.
Huaroc fue gobernador la andina región de Junín (2007-2010) con una postura antifujimorista, y en las últimas elecciones fue parte del equipo técnico de Fujimori.
18.- ALBERTO BEINGOLEA, ministro de Cultura.
Beingolea es una cara muy conocida de Perú que se inició en la televisión de niño, hizo una carrera en el periodismo deportivo y dio el salto a la política como congresista (2011-2016).
19.- MARITZA CANALES, ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Canales tiene una amplia trayectoria profesional en la gestión pública, cooperación internacional y desarrollo productivo.