Recopilan 35.000 firmas para pedir que Mamdani no asista al 25 aniversario del 11S

La iniciativa, alojada en la plataforma Change.org, es de Giovanni Galante, un hombre que perdió a su esposa que trabajaba en el piso 105 de la torre norte, y está dirigida a los organizadores de la ceremonia, pero cualquiera puede sumarse con su firma y dejar comentarios.

En el texto, Galante pide a los organizadores que consideren si la participación de Mamdani "se alinea con la intención de la ceremonia y las expectativas de las familias más directamente afectadas por la tragedia".

"Este aniversario es un momento de recuerdo basado en los valores estadounidenses compartidos: respeto por las víctimas, reconocimiento de la gravedad de los ataques y un claro rechazo a las ideologías que contribuyeron a dicha violencia", señala la petición.

Agrega que para muchas familias y miembros de la comunidad, la participación conlleva la expectativa implícita de defender estos principios sin ambigüedad, y expone inquietudes sobre la postura pública del alcalde demócrata socialista, "que muchos perciben como hostil".

No obstante, Mamdani señaló a CBS que tiene previsto acudir al evento.

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"Con orgullo honraré a las familias, a los supervivientes y a los socorristas que quedaron marcados para siempre por ese horrible ataque terrorista, estando a su lado en la conmemoración del 11 de septiembre de este año, reafirmando que nunca olvidaremos el día solemne que sentimos todos los que llamamos a esta ciudad nuestro hogar y, francamente, todos los que llamamos a este país nuestro hogar", indicó el alcalde.

"Para las familias de las víctimas del 11-S, este no es simplemente un acto público, sino un día de duelo profundamente personal. La presencia de personas cuyas palabras o vínculos se perciben como contradictorios con el solemne propósito del evento corre el riesgo de desviar la atención de ese objetivo y causar un dolor adicional", indica el texto para la colecta de firmas.

Por su parte, el Memorial y Museo del 11-S recordó que funcionarios gubernamentales de todo el espectro político han participado de la ceremonia y no pronuncian discursos, sólo son testigos de la conmemoración.

Mientras que Dennis McKeon, organizador del grupo de supervivientes del 11-S en Staten Island, no se opone a la participación del alcalde al destacar que durante 25 años ha habido alcaldes y gobernadores que no ayudaron a los familiares de las víctimas "y nunca se les prohibió nada".