Rusia toma localidad ucraniana a 20 kilómetros al suroeste de Kramatorsk

"Unidades de la agrupación militar Centro liberaron la aldea de Krasni Kut en la República Popular de Donetsk", reza el parte castrense publicado en Telegram.

Hace dos semanas el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso precisó que la agrupación Sur había accedido a la localidad de Oleksievo-Druzhkivka, donde combaten contra sus defensores en un intento de avanzar hacia Druzhkivka, considerada la puerta hacia Kramatorsk desde el sur.

De este modo, Krasni Kut, en la intersección de los ríos Gruzskaya y Kasiónniy Torets, y que antes de la guerra llegó a censar alrededor de 70 habitantes, se convierte en un pequeño peldaño más en el camino hacia Kramatorsk.

"Lograremos nuestros objetivos y juntos haremos todo por la victoria, por Rusia", afirmó el domingo el presidente ruso, Vladímir Putin, cuando compareció ante los diputados de la Duma o cámara baja del Parlamento ruso reunidos en el Kremlin.

A pesar de que Kiev haya aumentado sus ataques aéreos contra Rusia con drones y misiles, las tropas rusas siguen avanzando por tierra, aunque lentamente, ocupando más territorio ucraniano.

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Precisamente el lento avance de la situación del frente ante la falta de soldados y el alto número de bajas ha reavivado los rumores de una segunda movilización en Rusia.