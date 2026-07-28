Taiwán ensayará maniobras de "contrabloqueo" marítimo en sus ejercicios militares anuales

En un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán detalló que la Armada y la Guardia Costera colaborarán para ejecutar "misiones de aplicación de la ley en el mar, patrulla y protección de zonas marítimas, mantenimiento de la seguridad de las rutas de navegación y escolta de materiales esenciales".

Según la cartera, el objetivo es "reforzar la seguridad de las líneas de comunicación marítima y la resiliencia del reabastecimiento de materiales esenciales", y para ello ambas instituciones emplearán "mecanismos conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento", así como un "mando y control y respuesta coordinada".

La inclusión de este tipo de simulacros se produce en un clima de tensión entre Taipéi y Pekín por el reciente despliegue marítimo de China en aguas al este de Taiwán, donde el gigante asiático ha movilizado un gran número de embarcaciones de su Guardia Costera y de otros departamentos gubernamentales desde junio.

Los expertos consideran que estas operaciones podrían ser la antesala de una cuarentena con la que Pekín podría detener, inspeccionar o incluso abordar buques comerciales con destino a la isla y cortar el suministro de elementos básicos, como el gas natural licuado, principal fuente de generación eléctrica de Taiwán.

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, el general de división Lu Wen-yuan, responsable de la División de Operaciones Conjuntas de la Oficina de Planificación de Operaciones del Estado Mayor, afirmó que los ejercicios Han Kuang volverán a simular este año un "entorno de combate real" con "situaciones ininterrumpidas".

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El oficial declaró que entre las prioridades de las maniobras figuran, además del "contrabloqueo", la "gestión de situaciones imprevistas y respuesta de mando", las "medidas de negación al enemigo en instalaciones importantes" y el "despliegue y maniobra interregional de fuerzas".

Las tropas ensayarán escenarios de despliegue y preparación para el combate, contradesembarco conjunto y "defensa en profundidad y combate prolongado", entre otros, añadió Lu.

"Las Fuerzas Armadas seguirán, en función de la amenaza enemiga y de las necesidades de la operación defensiva, aplicando una instrucción realista y orientada a la misión (...), para disuadir con una sólida capacidad de combate la agresión enemiga y proteger con acciones la seguridad nacional y mantener la paz y la estabilidad regionales", manifestó el general.

En paralelo a las maniobras Han Kuang, el MDN también expuso los detalles de los ejercicios de "resiliencia urbana" de este año, que tendrán lugar el 7 de agosto y del 10 al 13 de agosto y en los que, por primera vez, los 368 municipios de la isla llevarán a cabo un simulacro de evacuación y refugio antiaéreo.

Ambos operativos se producen en pleno recrudecimiento de la presión militar de China, que considera a Taiwán "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.