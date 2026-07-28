Taiwán suspende compras al contado de GNL a Papúa Nueva Guinea por disputa diplomática

En una rueda de prensa en Taipéi, el director general del Departamento de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico de la Cancillería taiwanesa, Michael Lin, avanzó que esta medida implicará que Taiwán deje de comprar unas 500.000 toneladas de GNL a Papúa Nueva Guinea.

CPC ya ha informado sobre la decisión a su proveedor, la estadounidense Exxon Mobil, y ambas partes están conversando actualmente acerca de los detalles de la implementación de la medida, añadió el funcionario.

Lin aclaró que el contrato a largo plazo de Taiwán para importar 1,2 millones de toneladas de GNL de Papúa Nueva Guinea sigue vigente y que, por el momento, solo se han suspendido las compras al contado.

Esta medida llega dos semanas después de que Papúa Nueva Guinea anunciara el "cese inmediato" de las operaciones y el "cierre formal" de la presencia física de la Oficina Económica de Taipéi Chino (Taiwán), la embajada de facto taiwanesa en esa nación oceánica.

El ministro de Exteriores papú, Justin Tkatchenko, afirmó que este movimiento era un "paso vital" para "elevar a niveles sin precedentes" las relaciones con la República Popular China, al tiempo que ponía de manifiesto el "compromiso inquebrantable" de su Gobierno con "el respeto y el cumplimiento de la política de 'una sola China'".

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Taiwán presentó una protesta formal ante el Ejecutivo de Papúa Nueva Guinea y subrayó que su oficina de representación permanecía abierta pese al anuncio.

El gas natural licuado fue la principal fuente de generación de energía eléctrica de Taiwán en 2025 y, según datos oficiales, Papúa Nueva Guinea fue el cuarto mayor proveedor de la isla, representando el 7,9 % total de sus compras.

En esta línea, Michael Lin señaló que Taiwán aglutina aproximadamente un tercio de todas las exportaciones de GNL del país oceánico, por lo que esperaba que la suspensión de las compras al contado tenga un "impacto significativo" en la economía de Papúa Nueva Guinea.

Este episodio se enmarca en la creciente campaña de presión diplomática de China contra Taiwán, isla autogobernada desde 1949 y considerada por Pekín como "parte inalienable" de su territorio.

Taiwán conserva relaciones diplomáticas plenas con solo doce Estados -siete latinoamericanos y caribeños, tres oceánicos, uno africano y uno europeo (la Santa Sede)-, aunque opera oficinas de representación no oficiales en decenas de países.