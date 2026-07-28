Trump hubiera preferido que Netanyahu mantuviera en secreto fortificación de búnker iraní

Trump, que se reunirá en unas horas con Netanyahu en la Casa Blanca, insistió en una entrevista telefónica con Fox News que si Teherán no llega a un acuerdo de paz destruirán la instalación subterránea cercana a la ciudad de Natanz.

"Si no hay acuerdo, lo eliminaremos muy fácilmente", amenazó.

Preguntado sobre las informaciones acerca de que durante la reunión de hoy Netanyahu abordaría los movimientos en la Montaña del Pico, Trump respondió tajante: "No necesito que Bibi me diga eso. Bibi me lo dice porque quiere que siga involucrado (en la guerra)".

"Sabemos exactamente lo que está pasando. Pero sí, escuché a Bibi anunciarlo. Le dije: '¿Por qué no me lo dices directamente a mí? ¿Por qué tienes que anunciarlo a todo el mundo?' Sé exactamente lo que ocurre en la Montaña del Pico. No es un gran problema", aseguró.

Trump reconoció un día antes que mantiene "pequeñas diferencias" con Netanyahu sobre la guerra con Irán aunque subrayó que ambos están "bastante cerca" en sus posiciones en conflicto, que ya cumple cinco meses sin visos de un pacto.

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Aunque ha elogiado públicamente al mandatario israelí, al que ha definido como "un primer ministro de tiempos de guerra", el presidente estadounidense también lo llamó "jodidamente loco" durante una tensa conversación telefónica el pasado junio por los ataques israelíes en el Líbano.

Netanyahu asistirá este martes al funeral del senador republicano Lindsey Graham tras su reunión con Trump, el octavo encuentro entre ambos desde que este regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 y el primero desde que comenzó la guerra, el pasado 28 de febrero.

En la entrevista con Fox News, Trump reiteró que las fuerzas estadounidenses han diezmado la Armada, el Ejército y las capacidades de defensa de los iraníes y mencionó la división en el liderazgo de la República Islámica, a los que advirtió de que volverá "para terminar el trabajo" si no llegan a un pacto.

El presidente estadounidense dijo hace una semana que su país atacaría "muy pronto" la Montaña del Pico y que no había nada que Irán pudiera hacer al respecto. "Atacaremos esa zona muy pronto, y con mucha fuerza", advirtió.

Sin embargo, Trump anunció la víspera que ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, aunque amenazó con reanudar los ataques si las conversaciones fracasan.