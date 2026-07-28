Trump, Netanyahu y Zelenski asisten al funeral del influyente senador Lindsey Graham

Los restos de Graham, fallecido a los 71 años, recibieron un homenaje de cuerpo presente en el Capitolio y posteriormente fueron trasladados a la Catedral Nacional, donde tuvo lugar un servicio funerario al que acudieron el presidente, la familia, miembros del gabinete y legisladores.

Trump, uno de los oradores, recordó a su estrecho colaborador en el Congreso como un "querido amigo", "un respetado estadista" y alguien "único e inigualable" que murió demasiado pronto.

"Durante más de 30 años, nada importante ocurrió en esta capital sin que Lindsey Graham lo supiera; nada significativo sucedió en cualquier parte del mundo sin que Lindsey Graham tuviera una opinión al respecto", afirmó el mandatario.

Graham había sido un duro crítico de Trump cuando este se presentó a las primarias republicanas de 2016, pero después se alineó con el presidente: se convirtió en uno de sus aliados más cercanos, jugaban a menudo al golf y muchos líderes extranjeros confiaban en la capacidad del senador para hablarle al oído al mandatario.

Tanto Zelenski como Netanyahu aprovecharon el funeral para ser recibidos este mismo martes por Trump en el Despacho Oval, en dos reuniones que la Casa Blanca calificó de "positivas y productivas".

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Graham murió repentinamente en Washington el pasado 11 de julio a causa de una emergencia cardíaca, después de regresar de un viaje a la cumbre de la OTAN en Turquía y a Ucrania, donde se había reunido con Zelenski.

Sirvió durante más de 30 años como senador por el estado de Carolina del Sur, centrado en política exterior y seguridad nacional, y fue considerado un halcón por su defensa del intervencionismo y del aumento del gasto militar, además de un firme aliado de Israel y Ucrania.

Uno de sus últimos esfuerzos fue impulsar una resolución en el Congreso, todavía pendiente de aprobación, para endurecer las sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania, una iniciativa que cuenta con el respaldo de Trump y Zelenski.

Graham también fue uno de los senadores que más presionó al mandatario para lanzar una ofensiva militar a gran escala contra Irán y se mostró escéptico ante los esfuerzos de la Casa Blanca por alcanzar un acuerdo con Teherán, por temor a que ello fortaleciera a la República Islámica.

También instó a Trump a trasladar las bases militares estadounidenses fuera de España después de que el Gobierno de Pedro Sánchez prohibiera a Estados Unidos utilizar Rota y Morón para la guerra de Irán.

Este fue el primero de dos días de homenajes a Graham, quien será enterrado este miércoles en Carolina del Sur, su estado natal, donde además la base militar de Charleston será rebautizada en su honor.

El difunto senador, que nunca se casó ni tuvo hijos, fue sustituido de manera interina en el Senado por su hermana Darline Graham, quien ha adelantado su intención de disputar ese escaño en los comicios de noviembre.