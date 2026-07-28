Ucrania lanza cerca de 400 drones contra la capital rusa y la región de Moscú

"Entre las 20:30 de ayer (17:30 GMT) y las 6:30 de hoy (03:30 GMT) en dirección a la región de Moscú se dirigían más de 390 drones. La gran mayoría fue derribada por las defensas antiaéreas a gran distancia de la ciudad. 81 drones fueron aniquilados en las cercanías de Moscú", escribió en MAX, la red de mensajería rusa.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, indicó que un dron impactó contra un edificio en Chéjov, ciudad satélite al sur de la capital rusa.

El alcalde de Chéjov, Mijaíl Sobakin, detalló que el impacto del dron dañó dos apartamentos pero no causó víctimas humanas.

El canal de Telegram independiente Astra publicó un vídeo del impacto del dron, en el que se ve cómo el artefacto se dirige hacia el edificio y estalla tras chocar contra él.

La caída de otro dron provocó un incendio de neumáticos en una planta de recapado de esta ciudad, según medios locales.

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También se reportaron impactos de drones en la localidades de Vaúlovo y Dubná, provocando incendios en dos casas particulares.

En la aldea de Kolédino, aledaña a la ciudad de Podolsk, ubicada al sur de Moscú, se incendió un almacén de la compañía logística 3PL, según Astra.

En las inmediaciones de la instalación afectada, que ofrece servicios a las principales cadenas de supermercados rusos y otras redes de tiendas, hay un almacén de Wildberries, conocido como el Amazon ruso, cadena que ha sido intensamente atacada por Ucrania durante las últimas semanas.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la noche las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 356 drones ucranianos".