UE convoca a diplomático ruso por derribo de drones en Rumanía y ataque a consulado letón

"Hoy hemos convocado al encargado de negocios ruso ante la UE y, como parte de nuestra respuesta al sobrevuelo de drones rusos por el espacio aéreo rumano y a la destrucción de un consulado (de Letonia en Ucrania), hemos expresado nuestra firme condena por la violación intencionada del espacio aéreo de Rumanía", indicó durante una rueda de prensa de la Comisión Europea el portavoz comunitario de Exteriores, Anouar El Anouni.

Según dijo, ese "acto temerario e irresponsable supone una grave, gravísima escalada por parte de Rusia y amenaza la seguridad de los ciudadanos de la UE, la estabilidad regional y la paz internacional".

"Rumanía y Letonia cuentan con nuestra plena solidaridad y apoyo, y, como parte de nuestro firme compromiso con una paz integral, justa y duradera en Ucrania, basada en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, seguiremos ejerciendo presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra de agresión, concretamente mediante sanciones", señaló el portavoz.

Además, afirmó que la alta representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, "ha presentado una nueva propuesta para ampliar la lista de sanciones contra Rusia".

"Los ataques indiscriminados de Rusia contra Kiev y otras regiones provocan víctimas civiles de forma deliberada, no por accidente. El ataque contra el consulado honorario de Letonia en Sloviansk (Ucrania) pone de manifiesto el absoluto desprecio de Moscú por el derecho internacional. Letonia cuenta con todo nuestro apoyo", declaró Kallas el viernes pasado a través de redes sociales.

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Entonces, la jefa de la diplomacia comunitaria anunció que, como respuesta, convocaría al embajador de Rusia ante la UE para tratar esos ataques y que propondría nuevas inclusiones en la lista de sanciones dirigidas contra el complejo militar-industrial ruso.

Por su parte, Rumanía convocó el lunes al embajador ruso en Bucarest y expulsó a un diplomático de ese país para protestar por la violación de su espacio aéreo tras el derribo, desde el pasado viernes, de tres drones rusos.

Asimismo, la Comisión Europea afirmó hoy que esta examinando el informe realizado por Irlanda sobre que no ha hallado pruebas de que su industria esté suministrando productos de alúmina a fabricantes rusos de armas para utilizar en Ucrania.

En concreto, la CE está analizando el papel de la empresa Aughinish Alumina -propiedad del grupo ruso Rusal, con una planta en la ciudad irlandesa de Limerick-, los flujos de exportación a Rusia y las cadenas de suministro de aluminio de terceros países, y seguirá "colaborando estrechamente con las autoridades irlandesas para dar el seguimiento adecuado", explicó la portavoz comunitaria Siobhan McGarry.

El Departamento de Empresa y Comercio irlandés puso en marcha una investigación a raíz de la revelación por parte del diario Irish Times de que la planta de Aughinish está exportando grandes cantidades de alúmina -utilizado para la producción de aluminio- hacia Rusia.

Ese medio ha publicado también que las autoridades suecas han determinado que Rusal sigue bajo el control del oligarca sancionado Oleg Deripaska.