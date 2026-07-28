Un IBEX plano pierde un 0,07 %, pero mantiene los 19.700 puntos pendiente de Oriente Medio

El selectivo retrocedió 14,3 puntos para cerrar en los 19.727 enteros. Pese a ello, en el año se revaloriza un 13,98 %.
La Bolsa española abrió con avances superiores al medio punto porcentual, en una sesión marcada por los retrocesos de las tecnológicas. Sin embargo, después de la media sesión giró a la baja para terminar con esa caída del 0,07 %.
De los grandes valores, la empresa energética Iberdrola perdió un 1,55 %; la petrolera Repsol, un 0,98 %; y Banco Santander, un 0,13 %; mientras que el banco BBVA sumó un 0,22 %; y Telefónica, un 1,89 %.