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28 de julio de 2026 a la - 13:05

Un IBEX plano pierde un 0,07 %, pero mantiene los 19.700 puntos pendiente de Oriente Medio

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Madrid, 27 jul (EFE).- El IBEX 35, principal indicador de la bolsa española, cedió este martes un leve 0,07 %, aunque mantiene el nivel de los 19.700 puntos, pendiente de la situación en Oriente Medio y con una nueva caída en el precio del petróleo, por debajo de los 85 dólares.

Por EFE

El selectivo retrocedió 14,3 puntos para cerrar en los 19.727 enteros. Pese a ello, en el año se revaloriza un 13,98 %.

La Bolsa española abrió con avances superiores al medio punto porcentual, en una sesión marcada por los retrocesos de las tecnológicas. Sin embargo, después de la media sesión giró a la baja para terminar con esa caída del 0,07 %.

De los grandes valores, la empresa energética Iberdrola perdió un 1,55 %; la petrolera Repsol, un 0,98 %; y Banco Santander, un 0,13 %; mientras que el banco BBVA sumó un 0,22 %; y Telefónica, un 1,89 %.