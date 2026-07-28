Un muerto y dos heridos en un ataque cerca del Zócalo de Ciudad de México

La agresión se registró durante la tarde, a plena luz solar, en la esquina de las calles Belisario Domínguez y República de Brasil, junto a la plaza Santo Domingo, en la alcaldía Cuauhtémoc, una zona comercial y turística ubicada en el corazón de la capital mexicana.

Agentes de la SSC acudieron tras recibir el reporte y solicitaron servicios de emergencia.

Los paramédicos confirmaron la muerte de uno de los hombres y trasladaron a los otros dos a hospitales para recibir atención médica especializada, según la tarjeta informativa de la corporación.

Los policías acordonaron el lugar y notificaron al Ministerio Público, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México comenzó los peritajes, recogió indicios balísticos y abrió la investigación para esclarecer el móvil y localizar a los responsables.

La SSC señaló que mantiene un “cerco virtual”, mediante cámaras de videovigilancia, para seguir a los tripulantes de una motocicleta identificados como posibles autores del ataque.

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Medios locales reportaron que los agresores huyeron hacia el norte de la ciudad, mientras el periodista especializado en seguridad Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, identificó extraoficialmente al fallecido como Edgar Iván H.S. y aseguró que tenía vínculos familiares con un dirigente de la organización criminal La Unión Tepito.

Jiménez afirmó además que el hombre había ingresado en prisión en ocho ocasiones y lo relacionó con actividades de extorsión y tortura, así como con el caso de dos menores indígenas mazahuas asesinados en 2020.

El ataque ocurrió en una de las áreas con mayor presencia policial y flujo de visitantes de la ciudad, cerca de edificios gubernamentales y monumentos históricos como el Palacio Nacional, la Jefatura del Gobierno capitalino y el Zócalo, la plaza pública más grande del país.