Una delegación de Hamás viaja a Egipto para negociar la segunda fase de la tregua en Gaza

El fin de las conversaciones, asegura Hamás en un comunicado publicado en sus canales oficiales, es lograr el cumplimiento de todos los compromisos del acuerdo de tregua, "especialmente en lo que se refiere a la situación humanitaria de la Franja de Gaza y al paso a la segunda fase del plan del presidente (de EE.UU., Donald) Trump".

Es la primera ronda de negociaciones de la tregua desde que Hamás eligió como líder de la organización a Jalil al Haya, que en los últimos meses ya encabezaba la delegación negociadora.

Consultada por EFE, la organización islamista no especificó si Al Haya acude nuevamente a Egipto con la delegación, esta vez también como cabeza de su buró político.

El nuevo líder de la organización ya estableció en su primer discurso al pueblo palestino la semana pasada que su prioridad es lograr que Israel cese sus ataques a Gaza (rutinarios, pese al alto el fuego vigente, y que se han cobrado la vida de más de 1.200 personas desde su entrada en vigor) y retire sus tropas del enclave.

Las conversaciones se producen además apenas días después de que el gabinete de seguridad israelí aprobara un programa piloto en Rafah (sur de Gaza y bajo ocupación militar de Israel) para la provisión de recursos básicos a la población que implica el acceso, por primera vez, de la Fuerza Internacional de Estabilización de la Junta de Paz, que supervisa la tregua.

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La evolución de este proyecto supondría un avance en la implementación del acuerdo, si bien el establecimiento de dicha comunidad en el sur de Rafah a la que desplazar a la población ya fue criticado hace un año por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), que alertó de que podía funcionar como un "campo de concentración".