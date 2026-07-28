Vandalizan la oficina del líder de ultraderecha André Ventura en el Parlamento de Portugal

El propio Ventura mostró los destrozos causados en un vídeo colgado en su cuenta en X, en el que se ven decenas de papeles en el suelo y armarios abiertos.
"Así se encuentra mi oficina esta mañana en la Asamblea de la República. Alguien estaba buscando algo y no dudó en actuar dentro del propio Parlamento. Aún no sé si robó algún documento o no, pero hemos llegado al punto más bajo de nuestra democracia", escribió el líder ultra.
Por su parte, el Parlamento portugués confirmó en un comunicado el incidente e informó de que el Servicio de Seguridad de la institución "adoptó de inmediato los procedimientos previstos para este tipo de sucesos, procediendo a acordonar la zona" y avisar a las autoridades competentes.