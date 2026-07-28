Videos revelan comentarios racistas de agentes migratorios contra latinos, según la ACLU

La ACLU hizo públicas las pruebas presentadas al tribunal federal que está a cargo de una querella legal presentada el año pasado para que se bloqueen los operativos migratorios en el área metropolitana de Los Ángeles.

Las nuevas evidencias incluyen grabaciones de cámaras corporales en las que se escucha a los agentes utilizar insultos racistas para referirse a personas de apariencia latina y de bajos ingresos o clase trabajadora que, según los demandantes, revelan que las operaciones ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump han servido de pretexto para detenciones basadas en la raza.

En un video citado en la demanda, un agente le decía a otro: “Simplemente asígnanos donde veas algunos ‘tonks’".

‘Tonks’ es un término despectivo y violento que alude a la onomatopeya que produce el sonido de una linterna al golpear la cabeza de alguien, en este caso de migrantes en la frontera, según alega la demanda.

La investigación también documentó que otros agentes fueron captados al especular sobre si las personas eran "wet" basándose únicamente en su apariencia.

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‘Wet’ es una abreviatura de ‘wetback’ (espalda mojada), un insulto racista dirigido históricamente a los inmigrantes mexicanos y de otros países latinoamericanos que cruzaban el río Bravo (río Grande).

Los demandantes también presentaron a la corte testimonios bajo juramento que reconocían que la apariencia de origen hispano influía en las decisiones de los agentes migratorios sobre a quién detener y retener.

Las nuevas pruebas hacen parte de una nueva solicitud para que se emita una medida cautelar en los operativos que se han multiplicado en las últimas semanas en barrios latinos de Los Ángeles.

“Los propios registros del gobierno dejan al descubierto un patrón de uso de perfiles raciales que vulnera algunas de las protecciones más fundamentales de nuestra Constitución”, declaró -en un comunicado- Mayra Joachin, subdirectora del programa de derechos de los inmigrantes de la ACLU del sur de California (ACLU SoCal).

Por su parte, Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y quien hace parte de los demandantes en el caso, subrayó que desde el primer día la comunidad ha estado denunciando irregularidades en los operativos migratorios ordenados por la Casa Blanca.

“Las pruebas no mienten: estas detenciones nunca tuvieron que ver con la seguridad, sino con el color de la piel”, puntualizó la activista.