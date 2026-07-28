Wall Street abre mixto pendiente de la Fed y Oriente Medio

Unos diez minutos tras la apertura del mercado, el Dow Jones sumaba 383 puntos, hasta los 52.583; el selectivo S&P 500 restaba un 0,09 %, hasta los 7.406 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,72 %, hasta las 24.762 unidades.

Los inversores permanecen pendientes de la reunión de política monetaria de la Fed, que concluye el miércoles y en la que el mercado da por descontado que el banco central mantendrá los tipos de interés sin cambios, aunque buscará pistas sobre sus próximos pasos.

Asimismo, los mercados siguen atentos a la evolución del conflicto en Oriente Medio y a las conversaciones para reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, que contribuían a una nueva caída de los precios del petróleo.

El barril de Brent bajaba esta mañana un 1,7 %, hasta los 86,82 dólares, y el de Texas (WTI) cedía un 1,6 %, hasta los 81,31 dólares.

En el plano corporativo, destaca tras la apertura Coca-Cola, que ganaba un 5,7 % después de presentar unos beneficios e ingresos por encima de lo esperado y elevar sus previsiones para el conjunto del año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La multinacional estadounidense de refrescos anunció un beneficio neto de 8.349 millones de dólares en el primer semestre del año 2026, un 17 % más que el mismo periodo que el año anterior.

También publicó sus cuentas UPS, que mejoró su previsión anual de ingresos, pese a lo cual bajaba un 5,1 % tras la apertura.

Los mercados también están a la espera de los resultados de Amazon, Microsoft, Meta y Apple, que se anunciarán entre hoy y mañana, y cuyas inversiones en inteligencia artificial serán clave para el comportamiento del sector.

Entretanto, el fabricante de chips Micron caía un 9,3 % tras la apertura, arrastrando al conjunto del sector de los semiconductores.

El índice dólar alcanzó esta mañana los 101,64 puntos, su nivel más alto desde finales de junio, presionando a la baja al oro, que caía un 1,36 %, hasta 4.080 dólares la onza. La plata bajaba un 2,35 %, hasta 57,33 dólares.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años perdía 1,5 puntos básicos, hasta el 4,626 %.