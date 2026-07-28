Wall Street cierra mixto tras resultados optimistas y pérdidas en el sector de los chips

Al término de la sesión, el Dow Jones sumó 537 puntos, hasta los 52.747; el selectivo S&P avanzó un 0,21 %, hasta los 7.428 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,22 %, hasta las 24.876 unidades.

Entre otras cosas, la Bolsa de Nueva York acogió con optimismo los resultados trimestrales de la empresa de pinturas Sherwin-Williams y la multinacional de refrescos estadounidense Coca-Cola.

Las acciones de ambas compañías, que forman parte del Dow Jones y de S&P 500, crecieron un 8,25 % y un 5 %, respectivamente, tras presentar unas cuentas que superaron las previsiones del mercado.

Otras como IBM o Boeing, que también divulgó resultados optimistas, avanzaron un 5,2 % y un 4,76 %, respectivamente.

Sin embargo, el sector de los semiconductores fue el que más pérdidas registró ante la preocupación de los inversores por el costo de la IA.

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El índice PHLX, que engloba las 30 compañías de chips más grandes que cotizan en EE.UU., perdió un 4,49 % al toque de la campana. Además, los títulos de Micron y AMD cedieron un 8,85 y un 8,15 %, respectivamente.

Mientras, Nvidia cerró con una subida del 0,25 % pese a registrar pérdidas en las primeras operaciones.

Además, Apple se quedó a las puertas de alcanzar al cierre una capitalización bursátil de 5 billones de dólares, un nivel que sí alcanzó durante la sesión.

Las acciones del fabricante del iPhone subieron hoy un 0,94 %, impulsadas por el optimismo de los inversores antes de la publicación de sus resultados trimestrales este jueves.

Apple llegó a superar los 5 billones durante la sesión porque sus acciones alcanzaron un máximo de 342,89 dólares, pero al cierre retrocedieron hasta alrededor de los 340, dejando la valoración ligeramente por debajo de ese umbral.

La empresa acumula una revalorización cercana al 25 % en lo que va de año, muy por encima de otros gigantes tecnológicos.

Entretanto, la aparente desescalada en Oriente Medio tras suspender el presidente de EE.UU., Donald Trump, los ataques contra Irán y las negociaciones de Teherán con Omán para abrir una nueva ruta en el estrecho de Ormuz llevó hoy el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) por debajo de los 80 dólares el barril.

En otros mercados, el oro se devaluó un 1,25 %, hasta 4.025 dólares la onza; la plata un 2,23 %, hasta 57,40 dólares la onza; y los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años perdió 5,3 puntos básicos, hasta el 4,605 %.