A. Saudí dice que seguirá respondiendo en "legítima defensa" a cualquier ataque desde Irak

"El Reino (de Arabia Saudí) afirma que no busca una escalada, pero que responderá a cualquier agresión en su contra", afirmó el Ministerio de Defensa saudí en un comunicado, con el que confirmaba y justificaba los bombardeos conjuntos efectuados en las últimas horas por fuerzas de Estados Unidos y Arabia Saudí contra posiciones de milicias iraquíes proiraníes.

El portavoz militar saudí, Turki al Maliki, recordó en el comunicado que los sistemas de defensa aérea de su país "habían interceptado y destruido varios drones lanzados contra instalaciones petroleras en el este (de Arabia Saudí) y en Riad" desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, a finales de febrero.

"Estos ataques terroristas se originaron en territorio iraquí y fueron perpetrados por milicias terroristas respaldadas por Irán", insistió Al Maliki, tras asegurar que su país "reafirmó el derecho inherente del reino a defenderse a sí mismo y a sus recursos, así como su derecho a responder en el momento y lugar adecuados".

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó horas antes en un comunicado que fuerzas estadounidenses y saudíes ejecutaron este pasado martes ataques de precisión contra posiciones de "grupos terroristas" alineados con Irán en el este de Irak, en respuesta a más de treinta ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas.

El Ministerio de Defensa saudí confirmó esos "ataques de carácter cualitativo" y aseguró que fueron realizados por "las Fuerzas Armadas Saudíes en coordinación con el Centcom (...) contra objetivos pertenecientes a las milicias presentes en el territorio de la República de Irak tras los ataques contra instalaciones petroleras" en Arabia Saudí.

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Se trata de los primeros ataques en los que participa Arabia Saudí en Irak desde el inicio de la guerra en el golfo Pérsico, en la que tanto el reino árabe como sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han sido blanco de agresiones de Irán o de las milicias chiíes iraquíes y yemeníes alineadas con Teherán.