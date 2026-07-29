Air France-KLM y Lufthansa presentan sus ofertas vinculantes para entrar en TAP

Las propuestas llegaron en el último día del plazo y abren la fase en la que serán comparados el precio, el proyecto industrial y los compromisos estratégicos de los dos únicos candidatos que permanecen en la carrera.

Los dos grupos eran los únicos que continuaban en el proceso después de haber entregado el pasado 2 de abril sendas ofertas no vinculantes y de la retirada de International Airlines Group (IAG), matriz de Iberia y British Airways.

Air France-KLM confirmó por su parte que ha presentado una oferta vinculante para adquirir entre el 44,9 % y el 49,9 % de TAP Air Portugal, sin revelar el importe propuesto.

El proceso reserva inicialmente un 44,9 % al inversor estratégico y hasta un 5 % a los trabajadores, pero permite que el comprador seleccionado adquiera las acciones que no sean suscritas por los empleados, lo que explica el límite máximo del 49,9 % incluido en la oferta franco-neerlandesa.

Según Air France-KLM, su propuesta está respaldada por un plan estratégico que comprende todas las áreas de negocio, entre ellas el transporte de pasajeros, la carga, el programa de fidelización y el mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves.

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También considera complementarias las redes de TAP, Air France y KLM, particularmente en los enlaces con Brasil, el resto de América y África, y ha prometido desarrollar la conectividad desde otras ciudades portuguesas, entre ellas Oporto.

Lufthansa no había divulgado al cierre de esta información los términos económicos ni los compromisos concretos incluidos en su oferta vinculante.

Durante los últimos meses, el grupo alemán ha presentado como una de sus principales credenciales su experiencia en la integración de aerolíneas nacionales conservando sus marcas y centros operativos.

Lufthansa integra compañías como Swiss, Austrian Airlines y Brussels Airlines y adquirió recientemente una participación del 41 % en la italiana ITA Airways.

El procedimiento aprobado por el Gobierno contempla la venta de hasta el 49,9 % de TAP, mientras que el Estado conservará inicialmente al menos el 50,1 % de su capital.

El Gobierno exige garantías sobre la continuidad de la marca TAP, su sede en Portugal, el centro de conexiones de Lisboa y las rutas estratégicas para la economía y para las comunidades portuguesas en el exterior.

El ministro de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, ha insistido en que la elección no dependerá exclusivamente del precio, sino también del proyecto industrial, la conectividad y la contribución de cada candidato a los intereses estratégicos del país.