Ambientalistas denuncian invalidez de auditoría a mina cerrada en Panamá por incongruencia

El Ejecutivo de José Raúl Mulino encargó a la multinacional suiza SGS una auditoría integral de la mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, filial First Quantum, que cesó operaciones después de que el Supremo declarara en noviembre de 2023 inconstitucional su contrato de concesión.

Ahora, una comisión ministerial analiza los resultados de la auditoría para recomendar, posiblemente antes de que finalice este año, qué hacer con el yacimiento, cuya inversión se sitúa en los 10.000 millones de dólares.

"Encontramos una auditoría que no es independiente ni integral. En el 90 % se puede considerar de papel porque está basada en documentos de la propia empresa minera, donde reporta si cuenta con un plan de monitoreo o algunas medidas", explicó a EFE la directora de Centro de Incidencia Ambiental (CIAM PANAMÁ), Lilian Guevara.

Los ambientalistas agrupados en la Mesa Técnica para el Cierre de Minas, del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), revisaron de manera independiente con apoyo técnico internacional la auditoría integral realizada por SGS y compuesta de 15 tomos de 1.350 páginas.

La auditoría alternativa ya identificó nueve fallas operativas, incluidas deficiencias serias, entre ellas la reforestación, que habría alcanzado solo el 45,7 % de lo comprometido, así como arrojó un cumplimiento general del 87,64 % de los 370 compromisos ambientales de la mina, según dijo en junio el Gobierno.

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Sin embargo, los defensores ambientales argumentan que realmente la auditoría fue administrativa y no ambiental, como estaba pactada en sus orígenes.

"En ningún momento el análisis incluye si las medidas implementadas eran las correctas, si fueron debidamente evaluadas o si implicaban un daño a las comunidades, afectación a los ecosistemas, cambio en la calidad de agua o aire", explicó a EFE Isaías Ramos, técnico del CIAM y miembro de la mesa técnica para el cierre de minas.

Los ambientalistas defienden que existen fuertes contradicción entre los hallazgos de déficit o limitaciones graves como monitoreo de agua, calidad de agua subterránea e instalaciones de manejo de relaves y las conclusiones finales, donde el auditor terminó calificando los aspectos como "conformes" o positivos.

Según los activistas, cerca de un 40 % de los compromisos evaluados no cuentan con ningún tipo de sustento o evidencia objetiva en los anexos ni en la información presentada que avale su cumplimiento. Y, sobre todo, alertan de una ausencia grave de datos.

"Fue una presentación burocrática para darle seguimiento a la información (...) entendemos que las decisiones que a futuro se vayan a tomar son consideraciones políticas", lamentó Ramos.

Por ello exigen que "no se acepte esta auditoría como integral y se declare una emisión de no conformidad mayor para los compromisos, declarando que el proveedor no ha presentado la información objetiva para demostrar el cumplimiento", según espetó Alibel Pizarro, del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA) y secretaria ejecutiva de la Mesa Técnica.

Cobre Panamá, la única explotación de ese mineral en Panamá, cesó operaciones en medio de una oleada de protestas contra la concesión por ser lesiva para el país y violar la soberanía.

El Gobierno de Mulino ha dejado claro sus intenciones de una eventual reapertura de la mina por el impacto económico. Inclusive, no descarta una "asociación real" con la empresa y ha dado luz verde a entablar negociaciones con los directivos después de la suspensión el año pasado de arbitrajes contra Panamá por 27.000 millones de dólares.

Mientras tanto, se autorizó el procesamiento de 38 millones de toneladas de roca extraída antes del cierre de la mina por representar un riesgo ambiental, una actividad que ha impulsado las ganancias de First Quantum, según reportó el martes la minera.