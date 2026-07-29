Brasil anuncia un plan de 260 millones de dólares para enfrentar el fenómeno del Niño

En una reunión ministerial, la Administración de Luiz Inácio Lula da Silva detalló la estrategia de enfrentamiento a este fenómeno climático, cuyas proyecciones tanto nacionales como internacionales advierten aumentos de temperaturas por encima del 2 % para 2026/2027.

El nuevo refuerzo presupuestario será destinado en gran medida a la formación de reservas públicas de alimentos para distribuir entre damnificados, al combate a los incendios forestales, al monitoreo climático y al refuerzo de la infraestructura de salud.

Del total anunciado, 850 millones de reales (166 millones de dólares) se destinarán a la compra de 310.000 toneladas de arroz y 180.000 toneladas de maíz para reforzar las reservas públicas ante el riesgo de una mala cosecha.

Al frente de la reunión, el presidente Lula enfatizó la necesidad de articular acciones con especialistas, gobiernos estatales y municipales.

"Estamos viendo en España un incendio que ellos jamás imaginaron que podrían tener. Y entonces percibes que no es por falta de dinero; es porque nadie está preparado para enfrentar a la naturaleza cuando se rebela", subrayó.

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"Estamos preparados y pidiendo a Dios que no suceda", añadió.

Según las proyecciones del Gobierno brasileño, el Niño provocará una sequía más intensa en la región norte, donde se ubica la Amazonía; un aumento del riesgo de incendios forestales y un retraso de las lluvias en el centro-oeste y el sudeste del país.

En contraste, se esperan precipitaciones por encima de la media en la región sur, lo que eleva el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

La ministra de la Presidencia brasileña, Miriam Belchior, detalló una serie de medidas que el Gobierno realizó en los tres años de gestión en prevención y auxilio en situaciones de crisis climáticas, y anunció una serie de medidas a implementar de cara al segundo semestre.

Entre ellas, la creación de una 'Sala de Situación' que reunirá a 24 ministerios y entidades federales para emitir informes mensuales, recavando datos basados en la ciencia para anticipar acciones con miras a proteger a las poblaciones vulnerables.

En el ámbito sanitario, se instalarán ocho centros de salud y clima distribuidos en las cinco regiones del país, que operarán como un sistema integrado de inteligencia para recolectar datos y analizar el impacto epidemiológico.