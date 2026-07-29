Brasil limita la venta de pasajes de la argentina Flybondi por cancelaciones masivas

En un comunicado, la Anac adelantó que la decisión, adoptada mediante una medida cautelar administrativa con entrada en vigor hoy mismo, busca evitar perjuicios a los usuarios tras constatar que la compañía canceló el 79 % de sus vuelos en el país entre el 1 y el 27 de julio.

Con esta medida cautelar, que fue impuesta tras identificar "indicios de deterioro" en su capacidad operacional, se le prohíbe a Flybondi vender pasajes hacia destinos brasileños que aún no cuentan con una operación efectiva por parte de la empresa, específicamente Florianópolis, Maceió y Salvador.

A partir de hoy, la aerolínea tiene prohibido ampliar su red registrada ante la Anac, lo que le impide incluir nuevos destinos, sumar frecuencias o añadir operaciones en Brasil.

Asimismo, se determinó la suspensión de la venta de billetes para la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro, al aeropuerto de Galeão, a partir del 3 de agosto de 2026, a menos que la empresa demuestre antes de esa fecha que ha aplicado los ajustes necesarios para garantizar la regularidad del servicio.

La decisión fue tomada tras un monitoreo que reveló fallas reiteradas en la prestación del servicio por parte de la empresa argentina a lo largo de 2026, con una alta tasa de cancelaciones, una caída operativa constante; divergencias entre la programación y los vuelos realizados, un aumento de los reclamos y problemas en la atención al cliente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se detectó un descenso progresivo en la cantidad de vuelos efectivamente realizados durante todo el año y se constataron canales de comunicación deficientes, retrasos o negativas en reembolsos, problemas en los cambios de vuelo y falta de asistencia material adecuada a los pasajeros afectados.

La entidad adelantó que la medida cautelar no se aplica para pasajes ya emitidos, y que, en caso de que cancele algún vuelo, Flybondi mantiene la obligación legal de brindar asistencia y ofrecer opciones de reacomodación gratuita o el reembolso integral en un plazo máximo de siete días desde la solicitud.

El organismo regulador precisó además que las limitaciones impuestas a Flybondi podrán ser revisadas o revocadas en el futuro.

Para ello, la empresa deberá presentar documentación y pruebas que demuestren que ha restablecido su capacidad operativa, brinda una atención adecuada a los consumidores y cumple plenamente con las obligaciones regulatorias de la aviación civil en Brasil.

Fundada en 2016 y con operaciones desde 2018, Flybondi opera en el mercado doméstico de Argentina y en el regional, con vuelos a Brasil, Paraguay y Perú.