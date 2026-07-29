Cinco policías de Kenia mueren en un ataque atribuido a yihadistas

El incidente ocurrió el martes por la noche, cuando un vehículo con cinco policías que patrullaban la zona pisó un artefacto explosivo improvisado, a lo que siguió una emboscada de hombres armados, según publicaron medios locales.

Cuatro de los fallecidos pertenecían al Grupo de Operaciones Especiales (SOG, por sus siglas en inglés), una unidad paramilitar de élite de la Policía, mientras que otro era un reservista de la Policía Nacional.

"Un equipo de patrulla del SOG Alungu (un pueblo) entró en contacto con miembros de Al Shabab en las inmediaciones de la presa de Wantey, aproximadamente a seis kilómetros al sureste de la comisaría", añadió la Policía.

Mandera ha sido en los últimos años objeto de numerosas acciones e incursiones transfronterizas de Al Shabab, que a menudo ha atacado a personal de seguridad, infraestructura de telecomunicaciones y la red de transporte público.

En octubre de 2011, el Ejército de Kenia invadió Somalia tras varios secuestros atribuidos a Al Shabab en su territorio y, en febrero de 2012, se incorporó a las fuerzas de la Unión Africana (UA) que ayudan al Ejército somalí en la lucha antiterrorista.

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Desde entonces, los yihadistas, afiliados a la red terrorista Al Qaeda desde 2012 y que controlan zonas rurales en el centro y el sur de Somalia, han cometido numerosos ataques en Kenia.

Al Shabab perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central somalí, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.