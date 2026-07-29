Clérigo iraquí pide no dejarse arrastrar por "sectarismo abominable" tras ataque en Irak

Al Sadr, una de las figuras populares y políticas chiíes más destacadas de Irak, denunció en un comunicado esos "ataques contra la tierra santa de Irak", si bien también "condenó las descaradas acciones de las milicias, cuyo objetivo es arrastrar a Irak a una guerra sin sentido".

"Llamo al Gobierno iraquí a establecer la seguridad, y a que haga valer su soberanía y trabaje diligentemente por la seguridad del pueblo iraquí y sus lugares sagrados, y evite dejarse arrastrar por los abominables mitos del sectarismo odioso", dijo Al Sadr.

Su llamamiento llega después de que el primer ministro iraquí, Ali Al Zaidi, convocara una reunión de su consejo de seguridad después de que EE.UU. y Arabia Saudí bombardearan este martes posiciones de la poderosa milicia chií iraquí proiraní Fuerzas de la Movilización Popular (FMP) en el este de Irak.

Esos bombardeos, que según la formación iraquí provocaron al menos 20 muertos y 32 heridos, se produjeron en represalia por ataques con drones por parte de la Guardia Revolucionaria iraní y milicias iraquíes alineadas con Teherán contra bases estadounidenses e instalaciones de energía saudíes en las últimas 72 horas, según el Comando Central de EE.UU. (Centcom) y el Ministerio de Defensa saudí.

La presencia y las acciones de esas milicias chiíes iraquíes, así como las de sus aliados hutíes chiíes del Yemen, habían sido condenadas en varias ocasiones por EE.UU., Arabia Saudí y la Liga Árabe, integrada por 22 miembros, incluido Irak.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La escalada de la violencia se produce después de la visita que Al Zaidi realizó este mes a EE.UU. para explicar a la Administración estadounidense sus planes de establecer una asociación estratégica entre los dos países, así como de desmantelar las milicias alineadas con Irán que Washington clasifica como terroristas.

De hecho, antes del viaje de Al Zaidi, varios grupos chiíes armados, incluidos algunos integrantes de las FMP, anunciaron su adhesión al plan del primer ministro iraquí, quien ha fijado finales de septiembre próximo como fecha limite para que esas milicias entreguen las armas al Ejército iraquí.