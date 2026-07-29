Condenan a 12 años de cárcel a una periodista rusa por enviar dinero a Ucrania

Además, según el medio, la corte le impuso una multa de 300.000 rublos (cerca de 3.800 dólares).

El Tribunal Urbano de Moscú celebró el juicio con gran celeridad, en apenas hora y media, ya que la periodista admitió su culpabilidad y aceptó colaborar con las autoridades.

La sesión se llevó a cabo a puerta cerrada, por lo que los medios desconocen los detalles de la causa.

Además de la condena de prisión y la multa, el juez dictaminó confiscar a la periodista, que se especializaba en artículos científicos y de salud, fundamentalmente vinculados con síndromes de dolores crónicos, 1,5 millones de rublos (18.860 dólares), una sentencia que se aplica a quienes financian actividades criminales.

Según comentó a Mediazona una amiga de la periodista, esta giró dinero a Ucrania, pero no fue capaz de confirmar o desmentir si se trató de un envío al Ejército ucraniano.

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Shipachova fue detenida en abril de 2025, en el marco de una operación nocturna de agentes especiales, que irrumpieron en su vivienda y se la llevaron en dirección desconocida, tras lo cual estuvo incomunicada.

Posteriormente, según Mediazona, se supo que la periodista fue trasladada a la sureña región rusa de Rostov del Don.

Según el medio independiente ruso T-Invariant, antes de su detención la periodista recibió varias amenazas del grupo 'Estado Masculino', un grupo extremista fundado en 2016 que acosa a mujeres de conducta supuestamente indigna, migrantes extranjeros y representantes LGTBI.

Se estima que este movimiento misógino y xenófobo, a su vez declarado extremista por las autoridades rusas en octubre de 2021, centró su atención en ella debido a sus materiales de corte feminista publicados en varios medios de prensa rusos.