Cuba marca un nuevo récord de apagones: un 74 % del país a la vez sin corriente

Ésta es la mayor tasa de afectación desde que comenzaron a publicarse estadísticas energéticas en 2022. Los máximos anteriores, del 72 %, se habían alcanzado el 5 y 17 de julio de este mes. El récord coincide con la celebración en La Habana de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral).

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, en parte por causas endógenas (el sistema eléctrico está obsoleto y sufre una falta crónica de inversión), una situación agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.

La isla sumó tres apagones nacionales en apenas siete días de julio y acumula cinco en lo que va de año. Los cortes por falta de capacidad de generación son en promedio de más de 20 horas al día en La Habana y de días en el resto del país.

La UNE prevé para el horario pico de la presente jornada una capacidad de generación de apenas 850 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

De esta forma, la afectación estimada, es decir lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados, alcanzará los 2.380 MW.

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Además, nueve las unidades de generación termoeléctrica no estarán operativas por averías o trabajos de mantenimiento este miércoles, de las 16 que posee el país caribeño, cuando esta fuente de energía es responsable de la generación del 40 % del mix energético.

Entre ellas, la central termoeléctrica, Antonio Guiteras, una de las mayores del país, y que acumula en lo que va de año unas 20 salidas por averías.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de Estados Unidos, acción que el Gobierno cubano ha calificado reiteradamente como de “asfixia energética”.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables de energía, especialmente con apoyo chino.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

Además, expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, unas cifras fuera de las posibilidades de Cuba, que se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años.

La crisis energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal que se estima se va a contraer al menos un 6,5 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos).