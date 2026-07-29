Declaran culpables a dos estadounidenses del asesinato de pareja canadiense en Dominica

Este crimen conmocionó a Dominica debido a que las víctimas, Daniel Langlois y Dominique Marchand, eran una pareja de filántropos canadienses muy respetados en la isla, donde apoyaban iniciativas de desarrollo.

Un jurado mixto de nueve miembros declaró culpables a los estadounidenses Jonathan Lehrer, de 58 años, y a Robert Snider Jr., de 63, por matar a la pareja.

Langlois, propietario del complejo hotelero de lujo Echo Resort, y Marchand fueron reportados como desaparecidos varios días antes de que sus cuerpos fueron hallados cerca de Gallion, en el sur de la isla.

Los investigadores vincularon el crimen con una larga disputa legal entre Lehrer y Langlois, que tenían propiedades vecinas, sobre los derechos de acceso a la vía pública que atravesaba las mismas.

Los estadounidenses, quienes fueron arrestados a finales de 2023, negaron sistemáticamente las acusaciones en su contra durante el juicio y se declararon inocentes de los cargos de asesinato.

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En 2024, Lehrer, a través de sus abogados, solicitó la libertad bajo fianza por motivos médicos para viajar a Estados Unidos, pero la jueza Candia Carette George desestimó la solicitud presentada.

La directora de la Fiscalía de Dominica, Sherma Dyrample, declaró a la prensa que el veredicto demuestra la eficiencia del sistema judicial.

"Este caso ocurrió en 2023 y ya hemos obtenido una condena. El Estado también invirtió muchos recursos, lo que demuestra su gran interés en la aplicación de la ley y la lucha contra el crimen", añadió.

El abogado Keith Scotland, quien dirigió la acusación, afirmó que consideran que "se hizo justicia en este caso", que duró entre cinco y seis semanas.

"Llamamos a declarar a 46 testigos procedentes de Francia, Alemania, Barbados, Jamaica y Santa Lucía. Fue un caso muy difícil porque se basaba en pruebas circunstanciales, ya que no había testigos presenciales", explicó.

Scotland indicó que gracias al trabajo de la Policía, del fiscal general y de su equipo de abogados lograron "reunir las piezas del rompecabezas".

"Presentamos las pruebas ante el jurado y, con todo respeto, afirmamos que el veredicto del jurado se ajusta a las pruebas presentadas ante el tribunal", subrayó.

El equipo de la defensa, liderado por el abogado Ravi Rajcoomar, no ha indicado si apelará el veredicto, pero Scotland declaró que no le sorprendería que se presentara un recurso.