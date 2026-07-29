Detienen al presunto autor del feminicidio de una mujer brasileña en Barcelona

El presunto homicida fue detenido hacia las 01.25 horas de esta madrugada, tras confesarse autor del crimen, aunque la policía catalana (Mossos d'Esquadra) mantiene abierta su investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, que el Ministerio de Igualdad ya ha calificado de violencia machista.

De hecho esta mujer de 34 años, madre de dos hijos, es la víctima 32 de violencia machista en 2026 y la 1.373 desde 2003 cuando se empezaron a recopilar estos datos. Además, con sus hijos, 22 menores de edad han quedado huérfanos por violencia de género en España, 532 niños desde 2013.

El crimen se produjo el martes por la tarde, cuando se presume que el detenido asesinó a puñaladas a su pareja en un domicilio de la calle Andrade, en un barrio de Barcelona, y posteriormente se dio a la fuga.

Los agentes hallaron en el interior de la vivienda a una mujer herida de gravedad, que fue atendida por los servicios de emergencias, que posteriormente confirmaron su fallecimiento.

En el momento del asesinato, en el domicilio de familiar se encontraban los dos hijos de la pareja, un niño y una niña menores de edad.

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Según confirmó el Ministerio de Igualdad, en este último crimen machista no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.