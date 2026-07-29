Dos muertos y cinco heridos en Crimea tras ataque de drones ucranianos

"Lamentablemente, a consecuencia del nuevo ataque nocturno contra la república de Crimea murieron dos personas, otras cinco resultaron heridas", escribió en su cuenta de la red de mensajería rusa MAX.

Axiónov añadió que las autoridades de Crimea ofrecerán a los familiares de las víctimas "toda la ayuda y el apoyo necesarios".

Este miércoles, el gobernador de la región de Rostov, Yuri Slúsar, ya había informado de la muerte de una mujer en la ciudad de Taganrog, tras el impacto de fragmentos de un dron derribado contra un edificio de viviendas.

Según el Ministerio de Defensa ruso, entre las 20.00 hora de Moscú del martes (17.00 GMT) y las 08.00 de hoy (05.00 GMT) las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron 259 drones ucranianos" sobre once regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

El pasado lunes, el Ministerio de Exteriores ruso denunció que en apenas diez días de julio el número de civiles fallecidos por ataques ucranianos contra territorio ruso ascendió a 86 personas.

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"Entre el 15 y el 24 de julio, 495 personas fueron víctima de los militares ucranianos. De ellas, murieron 86, incluyendo a seis menores de edad", aseveró la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, citada por la agencia rusa de noticias RIA Nóvosti.

Señaló que otras 409 personas, resultaron heridas, "incluidos 12 menores".