El brent sube más del 5 % tras ataque EEUU-Arabia Saudí contra milicias proiraníes en Irak

A las 13:15 horas, el precio del barril de brent registra un avance del 5,07 %, y el barril se encuentra en 88,35 dólares tras marcar un máximo en la sesión de 88,60 dólares, mientras que el west texas intermediate (WTI), el crudo de referencia en EE.UU., sube un 4,,76 %, hasta los 83,03 dólares.

El gas natural TTF también registra un destacado repunte del 3,7 %, con el megavatio/hora aproximándose a los 60 euros.

El ataque de este miércoles de Arabia Saudí y Estados Unidos contra las milicias chiíes proiraníes en Irak pone a prueba al nuevo Gobierno de Bagdad ante su reto de desarmar a las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), lo que provoca una escalada en el conflicto en Oriente Medio al expandirse la guerra entre EE.UU. e Irán.

El precio del barril de brent para entrega en septiembre registraba este miércoles antes de la apertura de los mercados europeos una subida de más del 4 % situándose en 87,55 euros, después de que a las 02:00 horas (00:00 GMT) estuviera en los 86,35 euros y ayer cerrara con una caída del 4,83 %, hasta los 88,63.

El descenso de ayer se sumó al del lunes, del 8,7 % ante la posibilidad de avances diplomáticos entre EE.UU. e Irán después de la pausa de los ataques en los últimos días, lo que redujo entre los inversores el temor a nuevas interrupciones del suministro..

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Estados Unidos y Arabia Saudí lanzaron el martes ataques de precisión contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak, en respuesta a más de treinta ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas, informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Ayer, el viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Jurídicos, Kazem Garibabadi, Omán propuso diseñar una ruta en la que el 50 % estuviera bajo control de Irán y el otro 50 % bajo control omaní, una fórmula que, en su opinión, "no resuelve las preocupaciones de Irán".

Según el estratega jefe de mercados de Lazard, Ronald Temple, el riesgo de subida de los precios de la energía es mucho mayor en esta ronda de escalada que en las anteriores, dado el grado en que se han agotado las reservas estratégicas desde que comenzó la guerra.

Asimismo, ha advertido de que tras el recorte de las importaciones de petróleo en casi 5 millones de barriles al día, es poco probable que China pueda absorber más impactos en la oferta.