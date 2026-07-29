El desempleo en Uruguay baja a 7 % en junio de 2026

El documento, dado a conocer este miércoles, detalla también que la tasa de actividad se situó en un 63,9 %, al tiempo que la tasa de empleo fue del 59,5 %.

La mayor tasa de empleo (88 %) se ubica en el rango de edad de las personas entre los 35 a los 44 años, mientras que la mayor tasa de desempleo (21,3 %) aparece en el grupo más joven (entre 14 y 24 años).

El documento también detalla una mayor tasa de desempleo en el caso de las mujeres (8,5 %) que en el caso de los hombres (5,7 %).

En tanto, a nivel geográfico, la tasa de desempleo fue de 6,9 % en Montevideo y de 7,1 % en el interior del país.

Según el informe, se considera como ocupado "a toda aquella persona de 14 años o más de edad que trabajó por lo menos una hora durante el período de referencia de la encuesta, o que no trabajó por estar de vacaciones, o por enfermedad o accidente, conflicto de trabajo o interrupción del trabajo a causa del mal tiempo, averías producidas en las maquinarias o falta de materias primas, pero tiene empleo al que seguramente volverá".

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Las trabajadores en mención se clasifican en dos: con empleo asalariado o con empleo independiente.

De las personas ocupadas, el INE estima que el 8,7 % se encuentra subempleada, es decir, que "trabajan menos de 40 horas (en forma habitual), desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo, pero no consiguen más trabajo".

En tanto, se considera como desempleado "a toda persona que durante el período de referencia considerado no está trabajando por no tener empleo, que lo busca activamente y está disponible para comenzar a trabajar ahora mismo".

Por definición, también son desocupadas "aquellas personas que no están buscando trabajo debido a que aguardan resultados de gestiones ya emprendidas y aquellas que comienzan a trabajar en los próximos 30 días".