El ECDC advierte de que las olas de calor aumentan el riesgo de enfermedades infecciosas

La duración cada vez más larga de los periodos con temperaturas más elevadas crean condiciones idóneas para que se difundan ciertas enfermedades infecciosas, subrayó la agencia europea con sede en Estocolmo.

Así, mencionó el mayor riesgo de intoxicaciones alimentarias por el crecimiento de bacterias y el peligro de contraer vibriosis -una infección potencialmente letal- tras bañarse en aguas costeras de baja salinidad como las del mar Báltico.

El ECDC también destacó que el calor y la humedad permiten que los mosquitos de especies invasivas y que transmiten enfermedades como el dengue, el chikungunya o el virus del Nilo Occidental se instalen en zonas de Europa en que no estaban presentes con anterioridad.

Finalmente, aludió a las enfermedades transmitidas por garrapatas, como la enfermedad de Lyme o la encefalitis transmitida esa vía, puesto que la temporada en que estos parásitos están activos se está alargando.

"Ante un cambio climático que incrementa el espectro de amenazas para la salud pública, hay una necesidad creciente de colaboración y cooperación estratégicas a largo plazo a lo ancho de los sectores humano, ambiental y animal", destacó la agencia.

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Agregó que según su evaluación más reciente, más de la mitad de los Estados miembros cuentan con planes nacionales de adaptación al cambio climático, pero enfatizó que todavía hay trabajo pendiente para implementar medidas adecuadas que sirvan para afrontar el impacto del clima extremo en la salud pública.