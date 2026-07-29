El incendio en la sierra oeste de Madrid quemó 27.000 hectáreas y destruyó 100 casas

La presidenta dio estos datos tras el Consejo de Gobierno regional celebrado hoy de forma extraordinaria para presentar un plan urgente de medidas de ayuda a los afectados por el "desastre" causado por el fuego.

Díaz Ayuso recordó a la gente que "no está sola" y que cuando lleguen a sus pueblos, la Comunidad de Madrid estará esperándoles "con los brazos abiertos para trabajar por ellos y darles tranquilidad": "No les vamos a abandonar", aseguró.

También agradeció la entrega de los servidores públicos en la lucha contra el incendio, y pidió a los habitantes y turistas que no abandonen ese territorio, "gravemente afectado", ya que "va a ser un lugar de futuro, de oportunidades, de nuevos empleos, de nuevas explotaciones, de nueva ganadería".

El incendio de Madrid confluyó con otros dos en las provincias vecinas de Ávila y Toledo, con un total de más de 70.000 hectáreas de terreno arrasadas en la última semana.

Ahora, los fuegos se encuentran "técnicamente estabilizados", según aseguró este miércoles el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska.

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Además, el Gobierno español estableció el fin de la evacuación con carácter inmediato y del confinamiento de todas las localidades que permanecían en esa situación en Ávila (donde ocurrió el mayor incendio de la historia reciente de España, con más de 50.000 hectáreas afectadas).