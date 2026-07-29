El índice Nasdaq-100 entra en corrección al caer más de un 10 % desde su récord de junio

El índice, que agrupa a las 100 mayores compañías no financieras del Nasdaq, cerró hoy la sesión en 27.192 puntos y acumula una caída del 11,6 % desde su máximo del 3 de junio, cuando terminó en 30.762 enteros.

Una caída del 10 % desde un máximo reciente se considera habitualmente una corrección bursátil, un ajuste del mercado tras un periodo de subidas, aunque no implica necesariamente el inicio de una tendencia bajista prolongada.

La presión sobre el Nasdaq-100 se intensificó durante las últimas semanas por el castigo a los valores vinculados a los semiconductores ante la renovada preocupación del mercado sobre el retorno de las grandes inversiones destinadas a desarrollar infraestructuras de IA y la competencia de China en el sector.

Algunos valores de semiconductores que forman parte del Nasdaq-100 sufrieron este miércoles fuertes descensos, con caídas destacadas para Micron (-9,94 %), AMD (-5,51 %), Marvell Technology (-6,34 %), Lam Research (-6,4 %) y Nvidia (-3,55 %).

El descenso del índice se ha producido en unas 40 sesiones bursátiles, frente a las más de 100 jornadas que necesitó la corrección anterior, registrada a comienzos de este año, para alcanzar una caída similar.

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La jornada de este miércoles en Wall Street estuvo marcada por la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener los tipos de interés y el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que volvió a impulsar el precio del petróleo.

Todo ello aumentó los temores del mercado sobre un posible repunte de la inflación, reduciendo el margen de maniobra de la Fed para futuras bajadas de tipos.