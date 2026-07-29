El jefe del Ejército israelí: "Estamos preparados para cualquier cambio en la situación"

"Estamos preparados para cualquier cambio en la situación y preparados para un amplio número de escenarios", dijo Zamir, según un comunicado difundido por el Ejército de Israel en sus canales oficiales.

Respecto a Irán, el líder del Ejército de Israel celebró los "logros" conseguidos durante la guerra entre febrero y marzo, pero concluyó, que en caso de que sea necesario y sin dar más detalles: "Sabremos aprovecharlos".

La entrada de Zamir al Líbano se produce cuando la tregua con el grupo chií libanés Hizbulá sigue en curso y se está implementando paulatinamente el despliegue de tropas del ejército libanés en tres áreas de las que se espera que se retiren las tropas israelíes.

Asimismo, Zamir se dirigió a las tropas tras los encuentros del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con el presidente estadounidense, Donald Trump, y otros altos cargos de su Administración para abordar mayoritariamente la escalada regional de EE.UU. con Irán.

Sobre el Líbano, donde Israel ocupa una franja de hasta unos 10 kilómetros de profundidad en el sur del país, Zamir advirtió de que, "de ser necesario", Israel profundizará sus operaciones y llegará a "zonas adicionales" y reiteró, además, que el Ejército no se retirará de este territorio ocupado hasta que la seguridad "a largo plazo" de Israel esté asegurada.

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"Nuestras misiones siguen evolucionando, y se nos requiere que aumentemos el tamaño de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) y el número de tropas para cumplir con ellas", añadió al término de su discurso a los soldados.

Zamir hizo entonces una referencia al déficit de soldados que el Ejército lleva acusando desde hace meses (unos 12.000, según las últimas cifras difundidas), así como al agotamiento que las tropas acusan, tanto regulares como reservistas, por la concatenación de operaciones que se mantienen en la región desde octubre de 2023.

"Nuestra meta es conseguir que para el periodo de Altas Fiestas (en referencia a las festividades judías que este año se concentran en septiembre), todas las brigadas regulares podrán pasar por un periodo de recuperación y entrenamiento, mientras reducimos el alcance del servicio de reserva tanto como se pueda", manifestó.