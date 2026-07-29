El juez pide a bancos información de las cuentas de Zapatero, sus hijas y su secretaria

En un auto al que tuvo acceso EFE este miércoles, el juez da orden de recabar los movimientos realizados en decenas de cuentas de más de diez entidades bancarias desde el 1 de enero de 2020 por Rodríguez Zapatero, sus hijas, el empresario Julio Martínez y varias empresas del entorno societario de este.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía pretende cruzar esos datos con los movimientos que ha detectado y que apuntan a posibles transferencias de cientos de miles de euros a Zapatero y sus hijas en lo que los investigadores sospechan que constituye una trama de tráfico de influencias.

El juez José Luis Calama investiga a Zapatero por presuntamente liderar una trama de tráfico de influencias para favorecer a la aerolínea Plus Ultra a cambio de beneficios económicos, en un caso que se ha ampliado por el hallazgo de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros en una caja fuerte en su oficina o por intermediaciones en Bolivia o Venezuela.

El juez Calama aprecia indicios de la existencia de "una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes", entre los que cita Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.

Esas empresas retribuirían tales servicios mediante "contratos de asesoría simulados", permitiendo justificar pagos cuyo destinatario real sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas, Alba y Laura.

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Una operativa que se articularía a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, "quien no se limita a canalizar fondos, sino que actúa como persona de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red".

La información obtenida por la UDEF indica que Zapatero habría recibido 490.780 euros desde Análisis Relevante, empresa de Martínez, entre 2020 y 2025, "además de un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades".

Una de las cuentas de Zapatero en el Banco Santander podría funcionar como receptora de fondos, que eran redistribuidos inmediatamente a otras cuentas del mismo titular. Desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros.